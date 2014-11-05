Оказание услуг по поверке средств измерения для нужд ООО " БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Основное предложение:Оплата услуг производится в рублях на основании подписываемого сторонами Акта сдачи-приемки услуг в течение 15 дней с момента подписания Акта.Альтернативное предложение:Заказчик осуществляет предоплату в размере 50% от стоимости работ. Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя предоплату в течение10 (десяти) рабочих дней с момента подписания договора на основании счета. Окончательный расчет производится в течение 10 банковских дней после подписания сторонами актов сдачи-приемки работ.