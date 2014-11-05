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    Главная / Торги / Оказание услуг по поверке средств измерения для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"

    Оказание услуг по поверке средств измерения для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.11.2014 10:0005.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401611260Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по поверке средств измерения для нужд ООО " БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"БарнаулПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401611260

    Уникальный номер закупки

    25

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по поверке средств измерения для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.10.2014 11:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочая документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    Почтовый адрес

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Контактный телефон

    +7 3852 31-54-42

    Факс

    +7 3852 50-06-93

    Адрес электронной почты

    mvv@barnaulvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малышев Василий Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Барнаул

    Закупки и тендеры Алтайский Край

    Закупки и тендеры Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по поверке средств измерения для нужд ООО " БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.11.2014 10:00 GMT +305.11.2014 10:0005.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401611260Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по поверке средств измерения для нужд ООО " БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"Барнаул

    Дата и время вскрытия заявок

    05.11.2014 10:0005.11.2014 10:0005.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401611260Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по поверке средств измерения для нужд ООО " БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"Барнаул

    Подведение итогов не позднее

    07.11.2014 10:0007.11.2014 10:0007.11.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401611260Подведение итогов не позднее Оказание услуг по поверке средств измерения для нужд ООО " БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"Барнаул

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.11.201407.11.2014 10:0007.11.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401611260Подведение итогов не позднее Оказание услуг по поверке средств измерения для нужд ООО " БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"Барнаул

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по поверке средств измерения для нужд ООО " БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"

    Начальная цена

    120 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно технического задания (Приложение №2).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Алтайский край г. Барнаул просп. Калинина, 116Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Основное предложение:Оплата услуг производится в рублях на основании подписываемого сторонами Акта сдачи-приемки услуг в течение 15 дней с момента подписания Акта.Альтернативное предложение:Заказчик осуществляет предоплату в размере 50% от стоимости работ. Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя предоплату в течение10 (десяти) рабочих дней с момента подписания договора на основании счета. Окончательный расчет производится в течение 10 банковских дней после подписания сторонами актов сдачи-приемки работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    33

    ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ, СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, ОПТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ И АППАРАТУРЫ, ЧАСОВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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