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Номер извещения
ГП410234
Уникальный номер закупки
10_202_2014_А
Наименование закупки
На право заключения договоров аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности ОАО «Военторг–Восток» (г. Улан-Удэ, 3 лота)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
15.10.2014 17:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
Почтовый адрес
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Контактный телефон
+7 4212 56-78-50
Факс
+7 4212 56-40-14
Адрес электронной почты
utvvo.oz@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ануфриенко Роман Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Хабаровск
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ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.11.2014 12:00 GMT +314.11.2014 12:0014.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410234Дата и время окончания срока приема заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) Хабаровск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.11.2014 17:5917.11.2014 17:5917.11.2014 17:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП410234Дата окончания срока рассмотрения заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) Хабаровск
Дата и время проведения
18.11.2014 10:0018.11.2014 10:0018.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП410234Дата и время проведения ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) Хабаровск
Подведение итогов не позднее
24.11.2014 12:0024.11.2014 12:0024.11.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410234Подведение итогов не позднее ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) Хабаровск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ)
Начальная цена
349,43
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
27 500,14 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
78,7
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Помещение. Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ст. Дивизионная, д. 699. Общая площадь 78,7 кв.м. (закрытая территория).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 78
ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.11.2014 12:00 GMT +314.11.2014 12:0014.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410234Дата и время окончания срока приема заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) Хабаровск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.11.2014 17:5917.11.2014 17:5917.11.2014 17:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП410234Дата окончания срока рассмотрения заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) Хабаровск
Дата и время проведения
18.11.2014 10:0018.11.2014 10:0018.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП410234Дата и время проведения ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) Хабаровск
Подведение итогов не позднее
19.11.2014 17:5919.11.2014 17:5919.11.2014 17:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410234Подведение итогов не позднее ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) Хабаровск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ)
Начальная цена
93,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
9 003,76 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
96,4
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Помещение. Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ст. Дивизионная, д. 920. Общая площадь 96,4 кв.м. (закрытая территория).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 96
ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.11.2014 12:00 GMT +314.11.2014 12:0014.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410234Дата и время окончания срока приема заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) Хабаровск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.11.2014 17:5917.11.2014 17:5917.11.2014 17:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП410234Дата окончания срока рассмотрения заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) Хабаровск
Дата и время проведения
18.11.2014 10:0018.11.2014 10:0018.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП410234Дата и время проведения ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) Хабаровск
Подведение итогов не позднее
24.11.2014 12:2724.11.2014 12:2724.11.2014 12:27Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410234Подведение итогов не позднее ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) Хабаровск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ)
Начальная цена
160,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
31 792,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
198,7
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Помещение. Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ст. Дивизионная, д. 843. Общая площадь 198,7 кв.м. (закрытая территория).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 198
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