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    Главная / Торги / На право заключения договоров аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности ОАО «Военторг–Восток» (г. Улан-Удэ, 3 лота)

    На право заключения договоров аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности ОАО «Военторг–Восток» (г. Улан-Удэ, 3 лота)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.11.2014 12:0014.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410234Дата и время окончания срока приема заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) ХабаровскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410234

    Уникальный номер закупки

    10_202_2014_А

    Номер закупки

    Наименование закупки

    На право заключения договоров аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности ОАО «Военторг–Восток» (г. Улан-Удэ, 3 лота)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.10.2014 17:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация по проведению открытого аукциона в электронной форме 10_202_2014_А

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Юридический адрес

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    Почтовый адрес

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Контактный телефон

    +7 4212 56-78-50

    Факс

    +7 4212 56-40-14

    Адрес электронной почты

    utvvo.oz@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ануфриенко Роман Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Хабаровск

    Закупки и тендеры Хабаровский Край

    Закупки и тендеры Услуги по операциям с недвижимым имуществом

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.11.2014 12:00 GMT +314.11.2014 12:0014.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410234Дата и время окончания срока приема заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) Хабаровск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    17.11.2014 17:5917.11.2014 17:5917.11.2014 17:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП410234Дата окончания срока рассмотрения заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) Хабаровск

    Дата и время проведения

    18.11.2014 10:0018.11.2014 10:0018.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП410234Дата и время проведения ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) Хабаровск

    Подведение итогов не позднее

    24.11.2014 12:0024.11.2014 12:0024.11.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410234Подведение итогов не позднее ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) Хабаровск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.11.201424.11.2014 12:0024.11.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410234Подведение итогов не позднее ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) Хабаровск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ)

    Начальная цена

    349,43

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    27 500,14 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    78,7

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Помещение. Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ст. Дивизионная, д. 699. Общая площадь 78,7 кв.м. (закрытая территория).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В строгом соответствии с разделом 4 «Арендная плата, иные платежи по договору» ЧАСТЬ IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70

    Операции с недвижимым имуществом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аренда"

    Кол-во: 78

    Лот 2

    ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.11.2014 12:00 GMT +314.11.2014 12:0014.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410234Дата и время окончания срока приема заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) Хабаровск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    17.11.2014 17:5917.11.2014 17:5917.11.2014 17:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП410234Дата окончания срока рассмотрения заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) Хабаровск

    Дата и время проведения

    18.11.2014 10:0018.11.2014 10:0018.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП410234Дата и время проведения ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) Хабаровск

    Подведение итогов не позднее

    19.11.2014 17:5919.11.2014 17:5919.11.2014 17:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410234Подведение итогов не позднее ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) Хабаровск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.11.201419.11.2014 17:5919.11.2014 17:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410234Подведение итогов не позднее ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) Хабаровск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ)

    Начальная цена

    93,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    9 003,76 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    96,4

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Помещение. Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ст. Дивизионная, д. 920. Общая площадь 96,4 кв.м. (закрытая территория).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В строгом соответствии с разделом 4 «Арендная плата, иные платежи по договору» ЧАСТЬ IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70

    Операции с недвижимым имуществом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аренда"

    Кол-во: 96

    Лот 3

    ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.11.2014 12:00 GMT +314.11.2014 12:0014.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410234Дата и время окончания срока приема заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) Хабаровск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    17.11.2014 17:5917.11.2014 17:5917.11.2014 17:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП410234Дата окончания срока рассмотрения заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) Хабаровск

    Дата и время проведения

    18.11.2014 10:0018.11.2014 10:0018.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП410234Дата и время проведения ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) Хабаровск

    Подведение итогов не позднее

    24.11.2014 12:2724.11.2014 12:2724.11.2014 12:27Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410234Подведение итогов не позднее ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) Хабаровск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.11.201424.11.2014 12:2724.11.2014 12:27Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410234Подведение итогов не позднее ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) Хабаровск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ)

    Начальная цена

    160,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    31 792,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    31 792,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    198,7

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Помещение. Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ст. Дивизионная, д. 843. Общая площадь 198,7 кв.м. (закрытая территория).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В строгом соответствии с разделом 4 «Арендная плата, иные платежи по договору» ЧАСТЬ IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70

    Операции с недвижимым имуществом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аренда"

    Кол-во: 198

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    Кировская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
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