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Номер извещения
ГП410223
Уникальный номер закупки
15_199_2014_А
Наименование закупки
На право заключения договоров аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности ОАО «Военторг–Восток» (Помещение магазина. Забайкальский край, г. Чита, ул. Лермонтова, д. 11, стр. 8, лит. К, в/г 177. Общая площадь 180,6 кв.м. (закрытая территория))
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
15.10.2014 17:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
Почтовый адрес
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Контактный телефон
+7 4212 56-78-50
Факс
+7 4212 56-40-14
Адрес электронной почты
utvvo.oz@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ануфриенко Роман Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Хабаровск
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ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.11.2014 12:00 GMT +317.11.2014 12:0017.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410223Дата и время окончания срока приема заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) Хабаровск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
18.11.2014 17:5918.11.2014 17:5918.11.2014 17:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП410223Дата окончания срока рассмотрения заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) Хабаровск
Дата и время проведения
21.11.2014 11:0021.11.2014 11:0021.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП410223Дата и время проведения ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) Хабаровск
Подведение итогов не позднее
24.11.2014 17:5924.11.2014 17:5924.11.2014 17:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410223Подведение итогов не позднее ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) Хабаровск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ)
Начальная цена
123,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
22 213,80 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
180,6
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Помещение магазина. Забайкальский край, г. Чита, ул. Лермонтова, д. 11, стр. 8, лит. К, в/г 177. Общая площадь 180,6 кв.м. (закрытая территория)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 180
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