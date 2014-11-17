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    Главная / Торги / На право заключения договоров аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности ОАО «Военторг–Восток» (Помещение магазина. Забайкальский край, г. Чита, ул. Лермонтова, д. 11, стр. 8, лит. К, в/г 177. Общая площадь 180,6 кв.м. (закрытая территория))

    На право заключения договоров аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности ОАО «Военторг–Восток» (Помещение магазина. Забайкальский край, г. Чита, ул. Лермонтова, д. 11, стр. 8, лит. К, в/г 177. Общая площадь 180,6 кв.м. (закрытая территория))

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.11.2014 12:0017.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410223Дата и время окончания срока приема заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) ХабаровскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410223

    Уникальный номер закупки

    15_199_2014_А

    Номер закупки

    Наименование закупки

    На право заключения договоров аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности ОАО «Военторг–Восток» (Помещение магазина. Забайкальский край, г. Чита, ул. Лермонтова, д. 11, стр. 8, лит. К, в/г 177. Общая площадь 180,6 кв.м. (закрытая территория))

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.10.2014 17:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация по проведению открытого аукциона в электронной форме 15_199_2014_А

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Юридический адрес

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    Почтовый адрес

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Контактный телефон

    +7 4212 56-78-50

    Факс

    +7 4212 56-40-14

    Адрес электронной почты

    utvvo.oz@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ануфриенко Роман Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Хабаровск

    Закупки и тендеры Хабаровский Край

    Закупки и тендеры Услуги по операциям с недвижимым имуществом

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.11.2014 12:00 GMT +317.11.2014 12:0017.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410223Дата и время окончания срока приема заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) Хабаровск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    18.11.2014 17:5918.11.2014 17:5918.11.2014 17:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП410223Дата окончания срока рассмотрения заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) Хабаровск

    Дата и время проведения

    21.11.2014 11:0021.11.2014 11:0021.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП410223Дата и время проведения ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) Хабаровск

    Подведение итогов не позднее

    24.11.2014 17:5924.11.2014 17:5924.11.2014 17:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410223Подведение итогов не позднее ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) Хабаровск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.11.201424.11.2014 17:5924.11.2014 17:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410223Подведение итогов не позднее ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) Хабаровск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ)

    Начальная цена

    123,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    22 213,80 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    180,6

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Помещение магазина. Забайкальский край, г. Чита, ул. Лермонтова, д. 11, стр. 8, лит. К, в/г 177. Общая площадь 180,6 кв.м. (закрытая территория)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В строгом соответствии с разделом 4 «Арендная плата, иные платежи по договору» ЧАСТЬ IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70

    Операции с недвижимым имуществом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аренда"

    Кол-во: 180

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