На право заключения договоров аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности ОАО «Военторг–Восток» (Помещение буфета в здании военного госпиталя. Забайкальский край, ЗАТО Горный, площадка 10. Общая площадь 19,8 кв.м. (закрытая территория))

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП410221 Уникальный номер закупки 12_200_2014_А Номер закупки Наименование закупки На право заключения договоров аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности ОАО «Военторг–Восток» (Помещение буфета в здании военного госпиталя. Забайкальский край, ЗАТО Горный, площадка 10. Общая площадь 19,8 кв.м. (закрытая территория)) Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на повышение Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Документация по проведению открытого аукциона в электронной форме 12_200_2014_А

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