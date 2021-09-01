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Номер извещения
0352100001321000057
Уникальный номер закупки
0352100001321000057
Наименование закупки
Выполнение работ по капитальному ремонту ВУК-4 (лит. Т, Т1) (замена ворот) ОмГТУ по адресу: г.Омск, ул. Долгирева, 79 0352100001321000057
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион на проведение работ, предусматривающих проектную документацию
Дата публикации
24.08.2021 13:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644050, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, ПР-КТ МИРА, ДОМ 11,
Почтовый адрес
644050, г.Омск, пр-т Мира, д. 11
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Выполнение работ по капитальному ремонту ВУК-4 (лит. Т, Т1) (замена ворот) ОмГТУ по адресу: г.Омск, ул. Долгирева, 79
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура приостановлена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по капитальному ремонту ВУК-4 (лит. Т, Т1) (замена ворот) ОмГТУ по адресу: г.Омск, ул. Долгирева, 79
Начальная цена
1 917 514,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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