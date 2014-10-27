Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка запасных частей Jenbacher для производственных нужд ОАО "Печоранефть"

    Поставка запасных частей Jenbacher для производственных нужд ОАО "Печоранефть"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.10.2014 18:0027.10.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410218Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей Jenbacher для производственных нужд ОАО "Печоранефть"МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410218

    Уникальный номер закупки

    170-Т-2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей Jenbacher для производственных нужд ОАО "Печоранефть"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Форма 3.1. приложение к ТП

    Фома 2.1. расчет стоимости

    Спецификация

    Проект договора

    Тендерная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Закрытое акционерное общество «Независимая нефтегазовая компания»
    Все закупки и тендеры АО ННК

    Юридический адрес

    129085, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, д. 101

    Почтовый адрес

    119019, Российская Федерация, Москва, Арбатская площадь, д. 1

    Контактный телефон

    +7 495 223-86-99 доб. 7321

    Факс

    +7 495 223-86-99

    Адрес электронной почты

    Igor.Dulyasov@ipc-oil.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дулясов Игорь Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    нефть

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей Jenbacher для производственных нужд ОАО "Печоранефть"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.10.2014 18:00 GMT +327.10.2014 18:0027.10.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410218Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей Jenbacher для производственных нужд ОАО "Печоранефть"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    27.10.2014 18:00GMT +327.10.2014 18:0027.10.2014 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410218Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей Jenbacher для производственных нужд ОАО "Печоранефть"Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    07.11.201407.11.2014 18:0007.11.2014 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП410218Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка запасных частей Jenbacher для производственных нужд ОАО "Печоранефть"Москва

    Подведение итогов не позднее

    14.11.2014 18:0014.11.2014 18:0014.11.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410218Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей Jenbacher для производственных нужд ОАО "Печоранефть"Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    14.11.201414.11.2014 18:0014.11.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410218Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей Jenbacher для производственных нужд ОАО "Печоранефть"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей Jenbacher для производственных нужд ОАО "Печоранефть"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с тендерной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с тендерной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с тендерной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ННК
    Все закупки и тендеры АО ННК

    Адрес местонахождения

    129085, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, д. 101

    119019, Российская Федерация, Москва, Арбатская площадь, д. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DK

    ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "запасные части"

    Кол-во: 1602

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211077740
    Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку люков канализационных (Группа Ж – стройматериалы, ЖК) для нужд АО «ПКС-Тепловые сети» в 2022 году. (№ВК-ТС-014-22)
    Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на...
    593085
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    1 239 857
    Лоты:
    1
    Регион:
    Карелия республика
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРЯНСК
    Маркетинговые исследования № 32211077748
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме №18-2022МИ на поставку воздуховодов по номенклатурной группе: Газоиспользующее оборудование, предназначенное для приготовления и подогрева пищи, отопления и горячего водоснабжения
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме №18-2022МИ на поставку воздуховодов по...
    593079
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    570 265
    Лоты:
    1
    Регион:
    Брянская область
    АОВОЕНТОРГ-ЮГ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211077754
    Поствака бумаги офисной
    Поствака бумаги офисной
    593086
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    651 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ростовская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Самарские коммунальные системы
    Конкурс № 32211077763
    Открытый конкурс в электронной форме для заключения договора на подготовку документов для оформления архитектурно-планировочного задания на проектирование объектов для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2022 году. (СКС-2261)
    Открытый конкурс в электронной форме для заключения договора на подготовку документов для...
    593072
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    842 432
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    НОВОГОР-Прикамье
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211039735
    Запрос котировок в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку средств индивидуальной защиты (Оборудование ТБ) для нужд ООО «НОВОГОР-Прикамье»
    Запрос котировок в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на...
    585715
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    345 149
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211077772
    КО №16575/КО - Разработка рабочей документации «Замена трансформаторов напряжения и трансформаторов тока на ОРУ-110 кВ, ОРУ- 330 кВ» для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Киришская ГРЭС (222NP00116)
    КО №16575/КО - Разработка рабочей документации «Замена трансформаторов напряжения и...
    593109
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    24 223 388
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос (ценовых) котировок № ГП225908
    Оборудование фиксации, натяжения и контроля проводниковых канатов для ШПМ У2Ц-6,3х2,8 согласно 23.00453 ИТТ
    Оборудование фиксации, натяжения и контроля проводниковых канатов для ШПМ У2Ц-6,3х2,8 согласно...
    592854
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП225844
    24/26.01.22/ИНВ/КО/Э Поставка мяса говядины на кости (туша коровы, бычка)
    24/26.01.22/ИНВ/КО/Э Поставка мяса говядины на кости (туша коровы, бычка)
    592547
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    1 333 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить