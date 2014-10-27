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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП410215
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку вентиляционного оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.10.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
putenikhin@cryogenmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Путенихин Владимир Александрович
Место рассмотрения предложений
Балашиха
Закупки и тендеры Теплообменники; оборудование промышленное для кондиционирования воздуха, холодильное и морозильное оборудование
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка вентиляционного оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2014 12:00 GMT +327.10.2014 12:0027.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410215Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вентиляционного оборудованияБалашиха
Дата и время вскрытия заявок
27.10.2014 12:0027.10.2014 12:0027.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410215Дата и время вскрытия заявок Поставка вентиляционного оборудованияБалашиха
Подведение итогов не позднее
31.10.2014 12:0031.10.2014 12:0031.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410215Подведение итогов не позднее Поставка вентиляционного оборудованияБалашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка вентиляционного оборудования
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно опросным листам
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, г. Томск, Кузовлевский тракт, д. 2, стр. 384, АКЦ (промышленная площадка ООО «Томскнефтехим»), Грузополучатель ООО «Криогенмаш-Газ»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Отсутствуют
29.23.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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