Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка оборудования Allen Bradley

    Закупка оборудования Allen Bradley

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.10.2014 10:0024.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410213Дата и время окончания срока приема заявок Закупка оборудования Allen BradleyБалашихаПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410213

    Уникальный номер закупки

    15

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка оборудования Allen Bradley

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    gorkova@cryogenmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горькова Ирина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская Область

    Ключевые слова:

    закупка оборудования

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка оборудования Allen Bradley

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.10.2014 10:00 GMT +324.10.2014 10:0024.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410213Дата и время окончания срока приема заявок Закупка оборудования Allen BradleyБалашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    24.10.2014 10:0024.10.2014 10:0024.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410213Дата и время вскрытия заявок Закупка оборудования Allen BradleyБалашиха

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2014 09:0031.10.2014 09:0031.10.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410213Подведение итогов не позднее Закупка оборудования Allen BradleyБалашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201431.10.2014 09:0031.10.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410213Подведение итогов не позднее Закупка оборудования Allen BradleyБалашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка оборудования Allen Bradley

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    по заявке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. БалашихаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    минимальная предоплата
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    10.10.11

    Добыча каменного угля открытым способом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Трансойл
    Запрос (ценовых) котировок № ГП225855
    Многолотовый открытый запроа (ценовых) котировок на право заключения договора на поставку моторного масла М14Г2ЦС ЛУКОЙЛ для нужд ООО «Трансойл» в г. Крымск и в г. Тихорецк.
    Многолотовый открытый запроа (ценовых) котировок на право заключения договора на поставку...
    592580
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    2
    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Запрос предложений № ГП237024
    Проведение технического обследования и экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений ПАО «Коршуновский ГОК» в 2022 г.
    Проведение технического обследования и экспертизы промышленной безопасности зданий и...
    593139
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    АО Тамбовские коммунальные системы
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211078047
    Клапаны обратные
    Клапаны обратные
    593142
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    233 438
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тамбовская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    РТИТС
    Запрос (ценовых) котировок № ГП201420
    Выполнение работ по созданию 21 РК ССК на автодорогах в управлении ГК «Автодор»
    Выполнение работ по созданию 21 РК ССК на автодорогах в управлении ГК «Автодор»
    584618
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.01.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО ИЖСТАЛЬ
    Попозиционная № ГП148170
    Выполнение работ по ремонту секций фундамента холодильника стана 250 Цеха Прокатного ПАО «Ижсталь»
    Выполнение работ по ремонту секций фундамента холодильника стана 250 Цеха Прокатного ПАО...
    580782
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская республика
    КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
    Запрос предложений № ГП201988
    Выполнение работ по разработке и внесению изменений в рабочую документацию по объекту «Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области, производительностью 660 тыс. тонн СПГ в год, включая газопровод-отвод от магистрального газопровода «Ленинград-Выборг-Госграница»
    Выполнение работ по разработке и внесению изменений в рабочую документацию по объекту...
    586337
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    АО Тамбовские коммунальные системы
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211078051
    Восстановление асфальтобетонного покрытия проезжей части
    Восстановление асфальтобетонного покрытия проезжей части
    593161
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    3 003 840
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тамбовская область
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211078052
    КО №16587/КО - Сервисное обслуживание КВОУ для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Серовская ГРЭС (222P101102)
    КО №16587/КО - Сервисное обслуживание КВОУ для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Серовская ГРЭС...
    593176
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    62 686 104
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить