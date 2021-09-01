Приобретение жилого помещения (благоустроенной квартиры) для обеспечения жилыми помещениями граждан переселяемых из аварийного жилищного фонда, в порядке участия в долевом строительстве многоквартирного дома в городском округе "Город Чита" Забайкальского края (лот 4) (8953-ЭА) 0891200000621008788

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0891200000621008788 Уникальный номер закупки 0891200000621008788 Номер закупки Наименование закупки Приобретение жилого помещения (благоустроенной квартиры) для обеспечения жилыми помещениями граждан переселяемых из аварийного жилищного фонда, в порядке участия в долевом строительстве многоквартирного дома в городском округе "Город Чита" Забайкальского края (лот 4) (8953-ЭА) 0891200000621008788 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК"

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