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Номер извещения
31401603765
Уникальный номер закупки
1 054Э/2014-ООЗД
Наименование закупки
Поставка силовых сборок (РП) в стр. 20 для нужд основного производства ОАО "ИМПУЛЬС".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
15.10.2014 14:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102
Почтовый адрес
129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102
Контактный телефон
+7 919 769-71-41
Факс
+7 495 781-26-93
Адрес электронной почты
sales@impuls.ru
Ф.И.О. контактного лица
Касперов Павел Викторович
Место рассмотрения предложений
ЭТП ГПБ
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Договор поставки силовых сборок (РП) в стр. 20
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.10.2014 15:00 GMT +324.10.2014 15:0024.10.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401603765Дата и время окончания срока приема заявок Договор поставки силовых сборок (РП) в стр. 20ЭТП ГПБ
Дата и время вскрытия заявок
27.10.2014 10:0027.10.2014 10:0027.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401603765Дата и время вскрытия заявок Договор поставки силовых сборок (РП) в стр. 20ЭТП ГПБ
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Договор поставки силовых сборок (РП) в стр. 20
Начальная цена
1 200 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Проектом Договора и Приложением № 1 к Договору.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Проектом Договора и Приложением № 1 к Договору.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПП Импульс
Все закупки и тендеры ПАО НПП Импульс
Адрес местонахождения
129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102
Отсутствуют
31
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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