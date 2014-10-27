О проведении запроса котировок цен на разработку проектной документации на реконструкцию корпуса № 57 ОАО «ОКБ «НОВАТОР»

Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

: в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Документации к Извещению № 250/25-2014 проведении запроса котировок цен на право заключения договора) Проектом договора (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 250/25-2014 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора).