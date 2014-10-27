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Номер извещения
31401603384
Уникальный номер закупки
245/25-2014
Наименование закупки
О проведении запроса котировок цен на выполнение реконструкции корпуса № 57 ОАО «ОКБ «НОВАТОР»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.10.2014 13:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Почтовый адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Контактный телефон
+7 343 264-83-36
Факс
+7 343 264-13-00
Адрес электронной почты
zhukovan@okb-novator.ru
Ф.И.О. контактного лица
Родионов Владимир Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Выполнение реконструкции корпуса № 57 ОАО «ОКБ «НОВАТОР»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2014 10:00 GMT +327.10.2014 10:0027.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401603384Дата и время окончания срока приема заявок выполнение реконструкции корпуса № 57 ОАО «ОКБ «НОВАТОР»Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
27.10.2014 10:0027.10.2014 10:0027.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401603384Дата и время вскрытия заявок выполнение реконструкции корпуса № 57 ОАО «ОКБ «НОВАТОР»Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
03.11.2014 21:5903.11.2014 21:5903.11.2014 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401603384Подведение итогов не позднее выполнение реконструкции корпуса № 57 ОАО «ОКБ «НОВАТОР»Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение реконструкции корпуса № 57 ОАО «ОКБ «НОВАТОР»
Начальная цена
3 187 798,83
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
159 389,49 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Документацией к Извещению № 245/25-2014 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к Документации к Извещению № 245/25-2014 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора) Проектом договора (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 245/25-2014 о проведении запроса котировок цен на право заключения договора).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОКБ Новатор
Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор
Адрес местонахождения
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Отсутствуют
45
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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