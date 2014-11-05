www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31401602988
Уникальный номер закупки
189/47-2014
Наименование закупки
Покупка тары производственной
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
15.10.2014 12:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Почтовый адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Контактный телефон
+7 343 264-64-00
Факс
+7 343 264-13-00
Адрес электронной почты
snabjenie@okb-novator.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пелевин Максим Константинович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Покупка тары производственной
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.11.2014 10:00 GMT +305.11.2014 10:0005.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401602988Дата и время окончания срока приема заявок Покупка тары производственнойЕкатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
10.11.2014 09:0010.11.2014 09:0010.11.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401602988Дата окончания срока рассмотрения заявок Покупка тары производственнойЕкатеринбург
Дата и время проведения
10.11.2014 09:0010.11.2014 09:0010.11.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401602988Дата и время проведения Покупка тары производственнойЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
10.11.2014 12:0010.11.2014 12:0010.11.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401602988Подведение итогов не позднее Покупка тары производственнойЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Покупка тары производственной
Начальная цена
1 800 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Наименование, характеристики и количество товара: тара производственная 1-1-80-60-65-1,0М ГОСТ 14861-91, в количестве 320 штук; с характеристиками в соответствии с Техническим заданием (Часть IV Документации к Извещению № 189/47-2014 о проведении аукциона на право заключения договора) и Проектом договора (Часть V Документации к Извещению № 189/47-2014 о проведении аукциона на право заключения договора)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка осуществляется силами и за счет Поставщика по месту нахождения покупателя: г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОКБ Новатор
Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор
Адрес местонахождения
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Отсутствуют
51.65
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 320
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.