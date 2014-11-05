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    Главная / Торги / Покупка тары производственной

    Покупка тары производственной

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.11.2014 10:0005.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401602988Дата и время окончания срока приема заявок Покупка тары производственнойЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401602988

    Уникальный номер закупки

    189/47-2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Покупка тары производственной

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.10.2014 12:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение № 189/47-2014

    Документация к Извещению № 189/47-2014

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Опытное конструкторское бюро Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Юридический адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Почтовый адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Контактный телефон

    +7 343 264-64-00

    Факс

    +7 343 264-13-00

    Адрес электронной почты

    snabjenie@okb-novator.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пелевин Максим Константинович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Покупка тары производственной

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.11.2014 10:00 GMT +305.11.2014 10:0005.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401602988Дата и время окончания срока приема заявок Покупка тары производственнойЕкатеринбург

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    10.11.2014 09:0010.11.2014 09:0010.11.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401602988Дата окончания срока рассмотрения заявок Покупка тары производственнойЕкатеринбург

    Дата и время проведения

    10.11.2014 09:0010.11.2014 09:0010.11.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401602988Дата и время проведения Покупка тары производственнойЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    10.11.2014 12:0010.11.2014 12:0010.11.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401602988Подведение итогов не позднее Покупка тары производственнойЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.11.201410.11.2014 12:0010.11.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401602988Подведение итогов не позднее Покупка тары производственнойЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Покупка тары производственной

    Начальная цена

    1 800 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Наименование, характеристики и количество товара: тара производственная 1-1-80-60-65-1,0М ГОСТ 14861-91, в количестве 320 штук; с характеристиками в соответствии с Техническим заданием (Часть IV Документации к Извещению № 189/47-2014 о проведении аукциона на право заключения договора) и Проектом договора (Часть V Документации к Извещению № 189/47-2014 о проведении аукциона на право заключения договора)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка осуществляется силами и за счет Поставщика по месту нахождения покупателя: г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок и условия оплаты товара: - в течение 10 банковских дней со дня двустороннего подписания договора Покупатель на основании выставленного Поставщиком счета перечисляет Поставщику аванс в размере 50% от стоимости товара. - окончательный платеж в размере 50% от стоимости товара оплачивается Покупателем в течение 10 банковских дней со дня письменного извещения Покупателя о готовности Товара к отгрузке.Срок поставки (выборки) товара: не более 75 (семидесяти пяти) календарных дней с момента зачисления авансового платежа на счет Поставщика.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОКБ Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Адрес местонахождения

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.65

    Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "тара производственная 1-1-80-60-65-1,0М (ГОСТ 14861-91)"

    Кол-во: 320

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