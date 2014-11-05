Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок и условия оплаты товара: - в течение 10 банковских дней со дня двустороннего подписания договора Покупатель на основании выставленного Поставщиком счета перечисляет Поставщику аванс в размере 50% от стоимости товара. - окончательный платеж в размере 50% от стоимости товара оплачивается Покупателем в течение 10 банковских дней со дня письменного извещения Покупателя о готовности Товара к отгрузке.Срок поставки (выборки) товара: не более 75 (семидесяти пяти) календарных дней с момента зачисления авансового платежа на счет Поставщика.