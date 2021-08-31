Выполнение работ по объекту: "Техническое перевооружение с переводом котельной на природный газ по ул. Чувашская, 4 в г. Калининграде" 0335300000221000575

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0335300000221000575 Уникальный номер закупки 0335300000221000575 Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по объекту: "Техническое перевооружение с переводом котельной на природный газ по ул. Чувашская, 4 в г. Калининграде" 0335300000221000575 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор КОМИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"

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