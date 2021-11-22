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    Главная / Торги / Поставка провода марки ПЕЛШО/ПЕШО

    Поставка провода марки ПЕЛШО/ПЕШО

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.11.2021 09:0022.11.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП123362Дата и время окончания срока приема заявок Поставка провода ПЭЛШО/ПЕШОМосковская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1, литера 21Б, пом.25, этаж 2Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП123362

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка провода марки ПЕЛШО/ПЕШО

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    12.11.2021 09:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ.pdf

    ЗК_в_ЭФ_провод_ПЭЛШО_для_размещения.docx

    проект_договора_на_поставку_продукции__провод_ПЕЛШО_.docx

    Обоснование_цены_для_размещения.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ
    Все закупки и тендеры НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ

    Юридический адрес

    141305, Российская Федерация, Московская область, Сергиев Посад/Сергиево-Посадский район, Центральная, 1

    Почтовый адрес

    141305, Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад, Центральная, 1

    Контактный телефон

    +7 496 552-23-51 доб. 120

    Факс

    +7 496 552-23-49

    Адрес электронной почты

    zakupki@ntmsp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Нуждина Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1, литера 21Б, пом.25, этаж 2

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка провода ПЭЛШО/ПЕШО

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.11.2021 09:00 GMT +322.11.2021 09:0022.11.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП123362Дата и время окончания срока приема заявок Поставка провода ПЭЛШО/ПЕШОМосковская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1, литера 21Б, пом.25, этаж 2

    Дата и время вскрытия заявок

    22.11.2021 09:0022.11.2021 09:0022.11.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП123362Дата и время вскрытия заявок Поставка провода ПЭЛШО/ПЕШОМосковская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1, литера 21Б, пом.25, этаж 2

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    23.11.202123.11.2021 14:0023.11.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП123362Подведение итогов не позднее Поставка провода ПЭЛШО/ПЕШОМосковская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1, литера 21Б, пом.25, этаж 2

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка провода ПЭЛШО/ПЕШО

    Начальная цена

    779 673,65

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    20 кг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией о проведении процедуры закупкиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией о проведении процедуры закупки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ
    Все закупки и тендеры НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ

    Адрес местонахождения

    141305, Российская Федерация, Московская область, Сергиев Посад/Сергиево-Посадский район, Центральная, 1

    141305, Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад, Центральная, 1

    Классификатор ОКПД2

    27.32.11.000

    Провода обмоточные изолированные

    Классификатор ОКВЭД2

    27.32

    Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования"

    Кол-во: 20.00000

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