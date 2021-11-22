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Номер извещения
ГП123362
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка провода марки ПЕЛШО/ПЕШО
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
12.11.2021 09:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141305, Российская Федерация, Московская область, Сергиев Посад/Сергиево-Посадский район, Центральная, 1
Почтовый адрес
141305, Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад, Центральная, 1
Контактный телефон
+7 496 552-23-51 доб. 120
Факс
+7 496 552-23-49
Адрес электронной почты
zakupki@ntmsp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Нуждина Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1, литера 21Б, пом.25, этаж 2
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Поставка провода ПЭЛШО/ПЕШО
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.11.2021 09:00 GMT +322.11.2021 09:0022.11.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП123362Дата и время окончания срока приема заявок Поставка провода ПЭЛШО/ПЕШОМосковская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1, литера 21Б, пом.25, этаж 2
Дата и время вскрытия заявок
22.11.2021 09:0022.11.2021 09:0022.11.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП123362Дата и время вскрытия заявок Поставка провода ПЭЛШО/ПЕШОМосковская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1, литера 21Б, пом.25, этаж 2
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка провода ПЭЛШО/ПЕШО
Начальная цена
779 673,65
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
20 кг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документацией о проведении процедуры закупкиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ
Все закупки и тендеры НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ
Адрес местонахождения
141305, Российская Федерация, Московская область, Сергиев Посад/Сергиево-Посадский район, Центральная, 1
141305, Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский район, Сергиев Посад, Центральная, 1
27.32.11.000
27.32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20.00000
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