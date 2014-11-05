Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Отделка фасада корпуса 26, модуль "Кисловодск", в осях Ж/1-6, 2/Е-Ж, Е/1-2,1/Б-Е, 6/Е-Ж, площадка 2 ОАО "НПО "Стрела"

    Отделка фасада корпуса 26, модуль "Кисловодск", в осях Ж/1-6, 2/Е-Ж, Е/1-2,1/Б-Е, 6/Е-Ж, площадка 2 ОАО "НПО "Стрела"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.11.2014 14:0005.11.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401603317Дата и время окончания срока приема заявок Отделка фасада корпуса 26, модуль "Кисловодск", в осях Ж/1-6, 2/Е-Ж, Е/1-2,1/Б-Е, 6/Е-Ж, площадка 2 ОАО "НПО "Стрела"ТулаПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401603317

    Уникальный номер закупки

    23-251-2014А

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Отделка фасада корпуса 26, модуль "Кисловодск", в осях Ж/1-6, 2/Е-Ж, Е/1-2,1/Б-Е, 6/Е-Ж, площадка 2 ОАО "НПО "Стрела"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.10.2014 13:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Проект договора

    Перечень работ

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Юридический адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    Почтовый адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Контактный телефон

    +7 4872 39-37-82

    Факс

    +7 4872 34-11-04

    Адрес электронной почты

    zakupkistrela@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зайцев Николай Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Тула

    Закупки и тендеры Тульская Область

    Закупки и тендеры Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Отделка фасада корпуса 26, модуль "Кисловодск", в осях Ж/1-6, 2/Е-Ж, Е/1-2,1/Б-Е, 6/Е-Ж, площадка 2 ОАО "НПО "Стрела"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.11.2014 14:00 GMT +305.11.2014 14:0005.11.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401603317Дата и время окончания срока приема заявок Отделка фасада корпуса 26, модуль "Кисловодск", в осях Ж/1-6, 2/Е-Ж, Е/1-2,1/Б-Е, 6/Е-Ж, площадка 2 ОАО "НПО "Стрела"Тула

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    07.11.2014 23:5907.11.2014 23:5907.11.2014 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401603317Дата окончания срока рассмотрения заявок Отделка фасада корпуса 26, модуль "Кисловодск", в осях Ж/1-6, 2/Е-Ж, Е/1-2,1/Б-Е, 6/Е-Ж, площадка 2 ОАО "НПО "Стрела"Тула

    Дата и время проведения

    10.11.2014 14:0010.11.2014 14:0010.11.2014 14:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401603317Дата и время проведения Отделка фасада корпуса 26, модуль "Кисловодск", в осях Ж/1-6, 2/Е-Ж, Е/1-2,1/Б-Е, 6/Е-Ж, площадка 2 ОАО "НПО "Стрела"Тула

    Подведение итогов не позднее

    дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401603317Подведение итогов не позднее Отделка фасада корпуса 26, модуль "Кисловодск", в осях Ж/1-6, 2/Е-Ж, Е/1-2,1/Б-Е, 6/Е-Ж, площадка 2 ОАО "НПО "Стрела"Тула

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401603317Подведение итогов не позднее Отделка фасада корпуса 26, модуль "Кисловодск", в осях Ж/1-6, 2/Е-Ж, Е/1-2,1/Б-Е, 6/Е-Ж, площадка 2 ОАО "НПО "Стрела"Тула

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Отделка фасада корпуса 26, модуль "Кисловодск", в осях Ж/1-6, 2/Е-Ж, Е/1-2,1/Б-Е, 6/Е-Ж, площадка 2 ОАО "НПО "Стрела"

    Начальная цена

    1 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с перечнем работ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Тула, ул. Арсенальная, д. 2.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Адрес местонахождения

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45.4

    Производство отделочных работ

    Документация лота

    Документация

    29.09.2016

    Проект договора

    29.09.2016

    Перечень работ

    29.09.2016

    Извещение

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Трансойл
    Запрос (ценовых) котировок № ГП225855
    Многолотовый открытый запроа (ценовых) котировок на право заключения договора на поставку моторного масла М14Г2ЦС ЛУКОЙЛ для нужд ООО «Трансойл» в г. Крымск и в г. Тихорецк.
    Многолотовый открытый запроа (ценовых) котировок на право заключения договора на поставку...
    592580
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    2
    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Запрос предложений № ГП237024
    Проведение технического обследования и экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений ПАО «Коршуновский ГОК» в 2022 г.
    Проведение технического обследования и экспертизы промышленной безопасности зданий и...
    593139
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    АО Тамбовские коммунальные системы
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211078047
    Клапаны обратные
    Клапаны обратные
    593142
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    233 438
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тамбовская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    РТИТС
    Запрос (ценовых) котировок № ГП201420
    Выполнение работ по созданию 21 РК ССК на автодорогах в управлении ГК «Автодор»
    Выполнение работ по созданию 21 РК ССК на автодорогах в управлении ГК «Автодор»
    584618
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.01.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО ИЖСТАЛЬ
    Попозиционная № ГП148170
    Выполнение работ по ремонту секций фундамента холодильника стана 250 Цеха Прокатного ПАО «Ижсталь»
    Выполнение работ по ремонту секций фундамента холодильника стана 250 Цеха Прокатного ПАО...
    580782
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская республика
    КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
    Запрос предложений № ГП201988
    Выполнение работ по разработке и внесению изменений в рабочую документацию по объекту «Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области, производительностью 660 тыс. тонн СПГ в год, включая газопровод-отвод от магистрального газопровода «Ленинград-Выборг-Госграница»
    Выполнение работ по разработке и внесению изменений в рабочую документацию по объекту...
    586337
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    АО Тамбовские коммунальные системы
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211078051
    Восстановление асфальтобетонного покрытия проезжей части
    Восстановление асфальтобетонного покрытия проезжей части
    593161
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    3 003 840
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тамбовская область
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211078052
    КО №16587/КО - Сервисное обслуживание КВОУ для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Серовская ГРЭС (222P101102)
    КО №16587/КО - Сервисное обслуживание КВОУ для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Серовская ГРЭС...
    593176
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    62 686 104
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить