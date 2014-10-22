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Номер извещения
31401602663
Уникальный номер закупки
ЭТП ГПБ-К-22
Наименование закупки
Поставка стали сортовой коррозионно-стойкой и жаропрочной 12Х18Н10Т прутки ГОСТ 5949-75, 12Х18Н10Т листы ГОСТ 5582-75, 12Х18Н10Т листы ГОСТ 7350-77, 07Х16Н6 прутки ТУ 14-1-1660-76, 12Х18Н10Т-ВД пруток ТУ 14-1-3581-83, 07Х16Н6 прутки ТУ 14-1-205-72 для нужд ОАО КБХА
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
15.10.2014 11:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,
Почтовый адрес
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20
Контактный телефон
+7 473 263-45-67
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki_kbha@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чунихин Сергей Владимирович
Место рассмотрения предложений
г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20
Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук, прочие
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка стали сортовой коррозионно-стойкой и жаропрочной 12Х18Н10Т прутки ГОСТ 5949-75, 12Х18Н10Т листы ГОСТ 5582-75, 12Х18Н10Т листы ГОСТ 7350-77, 07Х16Н6 прутки ТУ 14-1-1660-76, 12Х18Н10Т-ВД пруток ТУ 14-1-3581-83, 07Х16Н6 прутки ТУ 14-1-205-72 для нужд ОАО КБХА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.10.2014 08:00 GMT +322.10.2014 08:0022.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401602663Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стали сортовой коррозионно-стойкой и жаропрочной 12Х18Н10Т прутки ГОСТ 5949-75, 12Х18Н10Т листы ГОСТ 5582-75, 12Х18Н10Т листы ГОСТ 7350-77, 07Х16Н6 прутки ТУ 14-1-1660-76, 12Х18Н10Т-ВД пруток ТУ 14-1-3581-83, 07Х16Н6 прутки ТУ 14-1-205-72 для нужд ОАО КБХАг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20
Дата и время вскрытия заявок
22.10.2014 08:3022.10.2014 08:3022.10.2014 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401602663Дата и время вскрытия заявок Поставка стали сортовой коррозионно-стойкой и жаропрочной 12Х18Н10Т прутки ГОСТ 5949-75, 12Х18Н10Т листы ГОСТ 5582-75, 12Х18Н10Т листы ГОСТ 7350-77, 07Х16Н6 прутки ТУ 14-1-1660-76, 12Х18Н10Т-ВД пруток ТУ 14-1-3581-83, 07Х16Н6 прутки ТУ 14-1-205-72 для нужд ОАО КБХАг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.10.201423.10.2014 10:0023.10.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401602663Подведение итогов не позднее Поставка стали сортовой коррозионно-стойкой и жаропрочной 12Х18Н10Т прутки ГОСТ 5949-75, 12Х18Н10Т листы ГОСТ 5582-75, 12Х18Н10Т листы ГОСТ 7350-77, 07Х16Н6 прутки ТУ 14-1-1660-76, 12Х18Н10Т-ВД пруток ТУ 14-1-3581-83, 07Х16Н6 прутки ТУ 14-1-205-72 для нужд ОАО КБХАг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка стали сортовой коррозионно-стойкой и жаропрочной 12Х18Н10Т прутки ГОСТ 5949-75, 12Х18Н10Т листы ГОСТ 5582-75, 12Х18Н10Т листы ГОСТ 7350-77, 07Х16Н6 прутки ТУ 14-1-1660-76, 12Х18Н10Т-ВД пруток ТУ 14-1-3581-83, 07Х16Н6 прутки ТУ 14-1-205-72 для нужд ОАО КБХА
Начальная цена
490 832,99
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Наименование и количество Товара указано в Спецификации (Приложение №2 к договору)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20 (склад 1).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20
Отсутствуют
73.10
Документация лота
Кол-во: 390
Кол-во: 420
Кол-во: 100
Кол-во: 26
Кол-во: 32
Кол-во: 112
Кол-во: 2
Кол-во: 22
Кол-во: 27
Кол-во: 220
Кол-во: 160
Кол-во: 230
Кол-во: 114
Кол-во: 49
Кол-во: 10
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