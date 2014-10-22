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    Главная / Торги / Поставка стали сортовой коррозионно-стойкой и жаропрочной 12Х18Н10Т прутки ГОСТ 5949-75, 12Х18Н10Т листы ГОСТ 5582-75, 12Х18Н10Т листы ГОСТ 7350-77, 07Х16Н6 прутки ТУ 14-1-1660-76, 12Х18Н10Т-ВД пруток ТУ 14-1-3581-83, 07Х16Н6 прутки ТУ 14-1-205-72 для нужд ОАО КБХА

    Поставка стали сортовой коррозионно-стойкой и жаропрочной 12Х18Н10Т прутки ГОСТ 5949-75, 12Х18Н10Т листы ГОСТ 5582-75, 12Х18Н10Т листы ГОСТ 7350-77, 07Х16Н6 прутки ТУ 14-1-1660-76, 12Х18Н10Т-ВД пруток ТУ 14-1-3581-83, 07Х16Н6 прутки ТУ 14-1-205-72 для нужд ОАО КБХА

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.10.2014 08:0022.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401602663Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стали сортовой коррозионно-стойкой и жаропрочной 12Х18Н10Т прутки ГОСТ 5949-75, 12Х18Н10Т листы ГОСТ 5582-75, 12Х18Н10Т листы ГОСТ 7350-77, 07Х16Н6 прутки ТУ 14-1-1660-76, 12Х18Н10Т-ВД пруток ТУ 14-1-3581-83, 07Х16Н6 прутки ТУ 14-1-205-72 для нужд ОАО КБХАг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401602663

    Уникальный номер закупки

    ЭТП ГПБ-К-22

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка стали сортовой коррозионно-стойкой и жаропрочной 12Х18Н10Т прутки ГОСТ 5949-75, 12Х18Н10Т листы ГОСТ 5582-75, 12Х18Н10Т листы ГОСТ 7350-77, 07Х16Н6 прутки ТУ 14-1-1660-76, 12Х18Н10Т-ВД пруток ТУ 14-1-3581-83, 07Х16Н6 прутки ТУ 14-1-205-72 для нужд ОАО КБХА

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.10.2014 11:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Котировки сталь

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Юридический адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    Почтовый адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Контактный телефон

    +7 473 263-45-67

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki_kbha@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чунихин Сергей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Закупки и тендеры Воронежская Область

    Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук, прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка стали сортовой коррозионно-стойкой и жаропрочной 12Х18Н10Т прутки ГОСТ 5949-75, 12Х18Н10Т листы ГОСТ 5582-75, 12Х18Н10Т листы ГОСТ 7350-77, 07Х16Н6 прутки ТУ 14-1-1660-76, 12Х18Н10Т-ВД пруток ТУ 14-1-3581-83, 07Х16Н6 прутки ТУ 14-1-205-72 для нужд ОАО КБХА

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.10.2014 08:00 GMT +322.10.2014 08:0022.10.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401602663Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стали сортовой коррозионно-стойкой и жаропрочной 12Х18Н10Т прутки ГОСТ 5949-75, 12Х18Н10Т листы ГОСТ 5582-75, 12Х18Н10Т листы ГОСТ 7350-77, 07Х16Н6 прутки ТУ 14-1-1660-76, 12Х18Н10Т-ВД пруток ТУ 14-1-3581-83, 07Х16Н6 прутки ТУ 14-1-205-72 для нужд ОАО КБХАг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Дата и время вскрытия заявок

    22.10.2014 08:3022.10.2014 08:3022.10.2014 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401602663Дата и время вскрытия заявок Поставка стали сортовой коррозионно-стойкой и жаропрочной 12Х18Н10Т прутки ГОСТ 5949-75, 12Х18Н10Т листы ГОСТ 5582-75, 12Х18Н10Т листы ГОСТ 7350-77, 07Х16Н6 прутки ТУ 14-1-1660-76, 12Х18Н10Т-ВД пруток ТУ 14-1-3581-83, 07Х16Н6 прутки ТУ 14-1-205-72 для нужд ОАО КБХАг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.10.201423.10.2014 10:0023.10.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401602663Подведение итогов не позднее Поставка стали сортовой коррозионно-стойкой и жаропрочной 12Х18Н10Т прутки ГОСТ 5949-75, 12Х18Н10Т листы ГОСТ 5582-75, 12Х18Н10Т листы ГОСТ 7350-77, 07Х16Н6 прутки ТУ 14-1-1660-76, 12Х18Н10Т-ВД пруток ТУ 14-1-3581-83, 07Х16Н6 прутки ТУ 14-1-205-72 для нужд ОАО КБХАг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стали сортовой коррозионно-стойкой и жаропрочной 12Х18Н10Т прутки ГОСТ 5949-75, 12Х18Н10Т листы ГОСТ 5582-75, 12Х18Н10Т листы ГОСТ 7350-77, 07Х16Н6 прутки ТУ 14-1-1660-76, 12Х18Н10Т-ВД пруток ТУ 14-1-3581-83, 07Х16Н6 прутки ТУ 14-1-205-72 для нужд ОАО КБХА

    Начальная цена

    490 832,99

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Наименование и количество Товара указано в Спецификации (Приложение №2 к договору)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20 (склад 1).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты - Безналичный расчет. Порядок оплаты: - в течение 3 рабочих дней после подписания договора Поставщик представляет Покупателю счет на предварительную оплату в размере 20% от цены Товара. Покупатель осуществляет предварительную оплату по договору в течение 10 банковских дней после получения счета Поставщика. - в течение 3 рабочих дней после подписания Сторонами товарной накладной Поставщик представляет Покупателю счет на окончательную оплату в размере 80% от цены Товара. Покупатель осуществляет окончательную оплату по договору в течение 20 банковских дней с даты получения счета Поставщика.Товар должен быть поставлен в течение 20 дней после получения Поставщиком предварительной оплаты.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КБХА
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Адрес местонахождения

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    73.10

    Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

    Документация лота

    Котировки сталь

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сталь сортовая коррозионно-стойкая, жаропрочная 12Х18Н10Т листы ≠30 мм"

    Кол-во: 390

    "Позиция 2"

    "Сталь сортовая коррозионно-стойкая, жаропрочная 12Х18Н10Т листы ≠70 мм"

    Кол-во: 420

    "Позиция 3"

    "Прутки горячекатаные коррозионно-стойкие марки 12Х18Н10Т-ВД, ф40мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 4"

    "Сталь сортовая коррозионно-стойкая, жаропрочная 12Х18Н10Т листы ≠1,5 мм"

    Кол-во: 26

    "Позиция 5"

    "Сталь сортовая коррозионно-стойкая, жаропрочная 12Х18Н10Т листы ≠2 мм"

    Кол-во: 32

    "Позиция 6"

    "Сталь сортовая коррозионно-стойкая, жаропрочная 12Х18Н10Т листы ≠3 мм"

    Кол-во: 112

    "Позиция 7"

    "Сталь сортовая коррозионно-стойкая, жаропрочная 12Х18Н10Т, ф8 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Сталь сортовая коррозионно-стойкая, жаропрочная 12Х18Н10Т, ф65 мм"

    Кол-во: 22

    "Позиция 9"

    "Сталь сортовая коррозионно-стойкая, жаропрочная 12Х18Н10Т, ф70 мм"

    Кол-во: 27

    "Позиция 10"

    "Сталь сортовая коррозионно-стойкая, жаропрочная 12Х18Н10Т, ф150 мм"

    Кол-во: 220

    "Позиция 11"

    "Сталь сортовая коррозионно-стойкая, жаропрочная 12Х18Н10Т, ф200 мм"

    Кол-во: 160

    "Позиция 12"

    "Сталь сортовая коррозионно-стойкая, жаропрочная 12Х18Н10Т, ф240 мм"

    Кол-во: 230

    "Позиция 13"

    "Прутки горячекатаные коррозионно-стойкие 07Х16Н6-Ш, ф36 мм "

    Кол-во: 114

    "Позиция 14"

    "Прутки горячекатаные из коррозионно-стойкой стали марки 07Х16Н6 ф24 мм"

    Кол-во: 49

    "Позиция 15"

    "Прутки горячекатаные из коррозионно-стойкой стали марки 07Х16Н6 ф28 мм"

    Кол-во: 10

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