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Номер извещения
ГП410209
Уникальный номер закупки
79
Наименование закупки
запрос ценовых котировок на право заключения договора на поставку Силиката натрия растворимого модуль 2,8-2,9
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
15.10.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-89-00 доб. 2149
Факс
+7 812 322-82-39
Адрес электронной почты
Galina.Teterina@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Тетерина Галина Ивановна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Запроса ценовых котировок на право заключения договора на поставку Силиката натрия растворимого модуль 2,8-2,9
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.10.2014 11:30 GMT +323.10.2014 11:3023.10.2014 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410209Дата и время окончания срока приема заявок запроса ценовых котировок на право заключения договора на поставку Силиката натрия растворимого модуль 2,8-2,9Колпино
Дата и время вскрытия заявок
23.10.2014 11:3023.10.2014 11:3023.10.2014 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410209Дата и время вскрытия заявок запроса ценовых котировок на право заключения договора на поставку Силиката натрия растворимого модуль 2,8-2,9Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запроса ценовых котировок на право заключения договора на поставку Силиката натрия растворимого модуль 2,8-2,9
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно тендерной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно тендерной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
14.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 132
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