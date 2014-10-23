Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / сварочные материалы

    сварочные материалы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.10.2014 12:0023.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410208Дата и время окончания срока приема заявок согласно техническому заданиюСанкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410208

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    сварочные материалы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    техническое задание

    документация

    извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЖОРСКИЕ СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
    Все закупки и тендеры ИСМ

    Юридический адрес

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ 67, ЛИТЕРА БХ,

    Почтовый адрес

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ 67, ЛИТЕРА БХ

    Контактный телефон

    +7 812 322-86-74

    Факс

    +7 812 322-84-10

    Адрес электронной почты

    Igor.Vikhrov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Лебедев Александр Аркадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Проволока, цепи и пружины

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Согласно техническому заданию

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.10.2014 12:00 GMT +323.10.2014 12:0023.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410208Дата и время окончания срока приема заявок согласно техническому заданиюСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    23.10.2014 12:0023.10.2014 12:0023.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410208Дата и время вскрытия заявок согласно техническому заданиюСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    23.10.2014 12:0023.10.2014 12:0023.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410208Подведение итогов не позднее согласно техническому заданиюСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.10.201423.10.2014 12:0023.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410208Подведение итогов не позднее согласно техническому заданиюСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Согласно техническому заданию

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    18,45 тн., допускается толлеранс +/- 3% от общего объема товара, каждая позиция проволоки поставляется строго одной плавкой.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    поставка в г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорские заводы, литера БХ, д. 67 (Цех №92)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата в течение 40 календарных дней по факту поступления товара на склад покупателя. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЖОРСКИЕ СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИСМ
    Все закупки и тендеры ИСМ

    Адрес местонахождения

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ 67, ЛИТЕРА БХ,

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ 67, ЛИТЕРА БХ

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    28.73

    Производство изделий из проволоки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Св-10Х16Н25АМ6 Ø4мм"

    Кол-во: 9

    "Позиция 2"

    "Св-09Х16Н25М6АФ Ø3мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 3"

    "Св-09Х16Н25М6АФ Ø4мм"

    Кол-во: 7

    "Позиция 4"

    "Cв-09Х16Н25М6АФ Ø5мм"

    Кол-во: 2

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    НОВОГОР-Прикамье
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211039735
    Запрос котировок в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку средств индивидуальной защиты (Оборудование ТБ) для нужд ООО «НОВОГОР-Прикамье»
    Запрос котировок в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на...
    585715
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    345 149
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211077772
    КО №16575/КО - Разработка рабочей документации «Замена трансформаторов напряжения и трансформаторов тока на ОРУ-110 кВ, ОРУ- 330 кВ» для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Киришская ГРЭС (222NP00116)
    КО №16575/КО - Разработка рабочей документации «Замена трансформаторов напряжения и...
    593109
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    24 223 388
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос (ценовых) котировок № ГП225908
    Оборудование фиксации, натяжения и контроля проводниковых канатов для ШПМ У2Ц-6,3х2,8 согласно 23.00453 ИТТ
    Оборудование фиксации, натяжения и контроля проводниковых канатов для ШПМ У2Ц-6,3х2,8 согласно...
    592854
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП225844
    24/26.01.22/ИНВ/КО/Э Поставка мяса говядины на кости (туша коровы, бычка)
    24/26.01.22/ИНВ/КО/Э Поставка мяса говядины на кости (туша коровы, бычка)
    592547
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    1 333 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    Конкурентный отбор № 32211077744
    Открытый конкурентный отбор в электронной форме №ЭКО-8-2022 по отбору организации на право заключения с акционерным обществом «Газпром газораспределение Великий Новгород» договора на поставку товаров по номенклатурной группе «Программное обеспечение и лицензии» (поставка новых лицензий АСПО-ГАЗ)
    Открытый конкурентный отбор в электронной форме №ЭКО-8-2022 по отбору организации на право...
    593095
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    712 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Новгородская область
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП014153
    Поставка электротехнических материалов (Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027) в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 051-20000973)) для нужд АО «СТНГ»
    Поставка электротехнических материалов (Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027) в...
    593110
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ
    Попозиционная № АП011152
    Поставка электрических материалов для нужд филиала «Югорский» АО «Газпром центрэнергогаз» (0142/00073/П/20.12.2021)
    Поставка электрических материалов для нужд филиала «Югорский» АО «Газпром центрэнергогаз»...
    578758
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    2 594 410
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Запрос предложений № ГП213333
    Подшипники
    Подшипники
    587512
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить