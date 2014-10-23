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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП410208
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
сварочные материалы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.10.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ 67, ЛИТЕРА БХ,
Почтовый адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ 67, ЛИТЕРА БХ
Контактный телефон
+7 812 322-86-74
Факс
+7 812 322-84-10
Адрес электронной почты
Igor.Vikhrov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Лебедев Александр Аркадьевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Согласно техническому заданию
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.10.2014 12:00 GMT +323.10.2014 12:0023.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410208Дата и время окончания срока приема заявок согласно техническому заданиюСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
23.10.2014 12:0023.10.2014 12:0023.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410208Дата и время вскрытия заявок согласно техническому заданиюСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
23.10.2014 12:0023.10.2014 12:0023.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410208Подведение итогов не позднее согласно техническому заданиюСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Согласно техническому заданию
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
18,45 тн., допускается толлеранс +/- 3% от общего объема товара, каждая позиция проволоки поставляется строго одной плавкой.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
поставка в г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорские заводы, литера БХ, д. 67 (Цех №92)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ 67, ЛИТЕРА БХ,
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ 67, ЛИТЕРА БХ
Отсутствуют
28.73
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 9
Кол-во: 0
Кол-во: 7
Кол-во: 2
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