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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП410207
Уникальный номер закупки
5
Наименование закупки
Закупка кабельной продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
14.10.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, Свердловская область, , Екатеринбург, Хибиногорский переулок, д.33
Почтовый адрес
620010, Свердловская область, , Екатеринбург, Грибоедова, д.24, а/я 328
Контактный телефон
+7 982 630-05-67
Факс
+7 982 630-05-67
Адрес электронной почты
P.Borisov@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Борисов Павел Андреевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кабельной продукции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2014 13:00 GMT +327.10.2014 13:0027.10.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410207Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабельной продукцииЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
27.10.2014 13:0027.10.2014 13:0027.10.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410207Дата и время вскрытия заявок Поставка кабельной продукцииЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кабельной продукции
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно заявки на поставку
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург, площадь Первой пятилетки, промплощадка ОАО "Уралмашзавод".Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УралРемСервис
Все закупки и тендеры УралРемСервис
Адрес местонахождения
620010, Свердловская область, , Екатеринбург, Хибиногорский переулок, д.33
620010, Свердловская область, , Екатеринбург, Грибоедова, д.24, а/я 328
Отсутствуют
31.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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