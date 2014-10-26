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    Главная / Торги / Транспортно-экспедиционные услуги по маршруту перевозки Россия, ст. Екатеринбург – Товарный – Беларусь, ст. Ситница, Белорусской ж. д.

    Транспортно-экспедиционные услуги по маршруту перевозки Россия, ст. Екатеринбург – Товарный – Беларусь, ст. Ситница, Белорусской ж. д.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.10.2014 18:0026.10.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410206Дата и время окончания срока приема заявок Россия, ст. Екатеринбург – Товарный – Беларусь, ст. Ситница, Белорусской ж. д.условия поставки DАР ст.Ситница, наименование груза часть станины внрхняя-1 шт. часть станины нижняя-1 шт.Отгрузка одной партией, ж. д. транспорт- 3 платформы.ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410206

    Уникальный номер закупки

    078/1

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Транспортно-экспедиционные услуги по маршруту перевозки Россия, ст. Екатеринбург – Товарный – Беларусь, ст. Ситница, Белорусской ж. д.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.10.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    запрос 078/1

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-15-09

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    G.Yaroslavtseva@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ярославцева Гузелия Хикматовна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги по заграничным и каботажным перевозкам грузов морскими судами

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Россия, ст. Екатеринбург – Товарный – Беларусь, ст. Ситница, Белорусской ж. д.условия поставки DАР ст.Ситница, наименование груза часть станины внрхняя-1 шт. часть станины нижняя-1 шт.Отгрузка одной партией, ж. д. транспорт- 3 платформы.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.10.2014 18:00 GMT +326.10.2014 18:0026.10.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410206Дата и время окончания срока приема заявок Россия, ст. Екатеринбург – Товарный – Беларусь, ст. Ситница, Белорусской ж. д.условия поставки DАР ст.Ситница, наименование груза часть станины внрхняя-1 шт. часть станины нижняя-1 шт.Отгрузка одной партией, ж. д. транспорт- 3 платформы.Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    27.10.2014 05:0027.10.2014 05:0027.10.2014 05:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410206Дата и время вскрытия заявок Россия, ст. Екатеринбург – Товарный – Беларусь, ст. Ситница, Белорусской ж. д.условия поставки DАР ст.Ситница, наименование груза часть станины внрхняя-1 шт. часть станины нижняя-1 шт.Отгрузка одной партией, ж. д. транспорт- 3 платформы.Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2014 20:5931.10.2014 20:5931.10.2014 20:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410206Подведение итогов не позднее Россия, ст. Екатеринбург – Товарный – Беларусь, ст. Ситница, Белорусской ж. д.условия поставки DАР ст.Ситница, наименование груза часть станины внрхняя-1 шт. часть станины нижняя-1 шт.Отгрузка одной партией, ж. д. транспорт- 3 платформы.Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201431.10.2014 20:5931.10.2014 20:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410206Подведение итогов не позднее Россия, ст. Екатеринбург – Товарный – Беларусь, ст. Ситница, Белорусской ж. д.условия поставки DАР ст.Ситница, наименование груза часть станины внрхняя-1 шт. часть станины нижняя-1 шт.Отгрузка одной партией, ж. д. транспорт- 3 платформы.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Россия, ст. Екатеринбург – Товарный – Беларусь, ст. Ситница, Белорусской ж. д.условия поставки DАР ст.Ситница, наименование груза часть станины внрхняя-1 шт. часть станины нижняя-1 шт.Отгрузка одной партией, ж. д. транспорт- 3 платформы.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Вес брутто 111588 кг. Ж. д. транспорт- 3 платформы: 1 пл. вес 46095 кг груз негабаритный Н0230 1 пл. вес 49793 кг груз габаритный 1 пл. вес 15700 кг груз габаритный

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Беларусь, ст. Ситница, Белорусской ж. д., код 152006Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится в течение 30 дней с даты подписания акта выполненных работ/услуг.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    60.10.2

    Деятельность промышленного железнодорожного транспорта

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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