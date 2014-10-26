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Номер извещения
ГП410206
Уникальный номер закупки
078/1
Наименование закупки
Транспортно-экспедиционные услуги по маршруту перевозки Россия, ст. Екатеринбург – Товарный – Беларусь, ст. Ситница, Белорусской ж. д.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.10.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-15-09
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
G.Yaroslavtseva@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ярославцева Гузелия Хикматовна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Россия, ст. Екатеринбург – Товарный – Беларусь, ст. Ситница, Белорусской ж. д.условия поставки DАР ст.Ситница, наименование груза часть станины внрхняя-1 шт. часть станины нижняя-1 шт.Отгрузка одной партией, ж. д. транспорт- 3 платформы.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.10.2014 18:00 GMT +326.10.2014 18:0026.10.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410206Дата и время окончания срока приема заявок Россия, ст. Екатеринбург – Товарный – Беларусь, ст. Ситница, Белорусской ж. д.условия поставки DАР ст.Ситница, наименование груза часть станины внрхняя-1 шт. часть станины нижняя-1 шт.Отгрузка одной партией, ж. д. транспорт- 3 платформы.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
27.10.2014 05:0027.10.2014 05:0027.10.2014 05:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410206Дата и время вскрытия заявок Россия, ст. Екатеринбург – Товарный – Беларусь, ст. Ситница, Белорусской ж. д.условия поставки DАР ст.Ситница, наименование груза часть станины внрхняя-1 шт. часть станины нижняя-1 шт.Отгрузка одной партией, ж. д. транспорт- 3 платформы.Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
31.10.2014 20:5931.10.2014 20:5931.10.2014 20:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410206Подведение итогов не позднее Россия, ст. Екатеринбург – Товарный – Беларусь, ст. Ситница, Белорусской ж. д.условия поставки DАР ст.Ситница, наименование груза часть станины внрхняя-1 шт. часть станины нижняя-1 шт.Отгрузка одной партией, ж. д. транспорт- 3 платформы.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.10.201431.10.2014 20:5931.10.2014 20:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410206Подведение итогов не позднее Россия, ст. Екатеринбург – Товарный – Беларусь, ст. Ситница, Белорусской ж. д.условия поставки DАР ст.Ситница, наименование груза часть станины внрхняя-1 шт. часть станины нижняя-1 шт.Отгрузка одной партией, ж. д. транспорт- 3 платформы.Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Россия, ст. Екатеринбург – Товарный – Беларусь, ст. Ситница, Белорусской ж. д.условия поставки DАР ст.Ситница, наименование груза часть станины внрхняя-1 шт. часть станины нижняя-1 шт.Отгрузка одной партией, ж. д. транспорт- 3 платформы.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Вес брутто 111588 кг. Ж. д. транспорт- 3 платформы: 1 пл. вес 46095 кг груз негабаритный Н0230 1 пл. вес 49793 кг груз габаритный 1 пл. вес 15700 кг груз габаритный
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Беларусь, ст. Ситница, Белорусской ж. д., код 152006Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
60.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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