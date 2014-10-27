Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок и условия оплаты товара: Аванс в размере 100% от стоимости товара перечисляется Заказчиком на расчетный счет Продавца в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения счета Продавца, на основании подписанного сторонами договора;Срок поставки (выборки) товара: Поставка Товара производится в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента внесения аванса;