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Номер извещения
31401601956
Уникальный номер закупки
188/47-2014
Наименование закупки
Покупка тележек разных
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
15.10.2014 09:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Почтовый адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Контактный телефон
+7 343 264-10-69
Факс
+7 343 264-13-00
Адрес электронной почты
snabjenie@okb-novator.ru
Ф.И.О. контактного лица
Струков Валерий Иванович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Покупка Тележки металлической для стружки Т-02
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2014 10:00 GMT +327.10.2014 10:0027.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401601956Дата и время окончания срока приема заявок Покупка Тележки металлической для стружки Т-02Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
27.10.2014 10:0027.10.2014 10:0027.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401601956Дата и время вскрытия заявок Покупка Тележки металлической для стружки Т-02Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Покупка Тележки металлической для стружки Т-02
Начальная цена
127 300,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Тележка металлическая для стружки Т-02 в количестве 10 шт., с характеристиками согласно Техническому заданию и Проекту договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка осуществляется на условиях самовывоза со склада Поставщика в городе Екатеринбурге.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Отсутствуют
51.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Покупка Тележки Fetra Hoffmann 995х620х320 (919810KW11)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2014 10:00 GMT +327.10.2014 10:0027.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401601956Дата и время окончания срока приема заявок Покупка Тележки Fetra Hoffmann 995х620х320 (919810KW11)Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
27.10.2014 10:0027.10.2014 10:0027.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401601956Дата и время вскрытия заявок Покупка Тележки Fetra Hoffmann 995х620х320 (919810KW11)Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Покупка Тележки Fetra Hoffmann 995х620х320 (919810KW11)
Начальная цена
26 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Тележка Fetra Hoffmann 995х620х320 (919810KW11) в количестве 1 шт., с характеристиками согласно Техническому заданию и Проекту договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка осуществляется на условиях самовывоза со склада Поставщика в городе ЕкатеринбургеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Отсутствуют
51.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Поставка Тележки платформенной ТП 2 и тележки платформенной ТПР2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.10.2014 10:00 GMT +327.10.2014 10:0027.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401601956Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Тележки платформенной ТП 2 и тележки платформенной ТПР2Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
27.10.2014 10:0027.10.2014 10:0027.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401601956Дата и время вскрытия заявок Поставка Тележки платформенной ТП 2 и тележки платформенной ТПР2Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Тележки платформенной ТП 2 и тележки платформенной ТПР2
Начальная цена
39 700,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Тележка платформенная ТП 2 в количестве 8 шт. и тележка платформенная ТПР2 в количестве 1 шт., с характеристиками согласно Техническому заданию и Проекту договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка осуществляется на условиях самовывоза со склада Поставщика в городе ЕкатеринбургеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Отсутствуют
51.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 8
Кол-во: 1
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