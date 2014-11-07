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    Главная / Торги / закупка электронагревателя по тех. требованиям

    закупка электронагревателя по тех. требованиям

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.11.2014 13:0007.11.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410198Дата и время окончания срока приема заявок закупка электронагревателя по тех. требованиямБалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410198

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    закупка электронагревателя по тех. требованиям

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Приложение 1

    Запрос предложений_нагреватель

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33 доб. 3687

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    goverdov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Говердовская Марина Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое прочее

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка электронагревателя по тех. требованиям

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.11.2014 13:00 GMT +307.11.2014 13:0007.11.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410198Дата и время окончания срока приема заявок закупка электронагревателя по тех. требованиямБалашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    07.11.2014 13:0007.11.2014 13:0007.11.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410198Дата и время вскрытия заявок закупка электронагревателя по тех. требованиямБалашиха

    Подведение итогов не позднее

    07.11.2014 13:0007.11.2014 13:0007.11.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410198Подведение итогов не позднее закупка электронагревателя по тех. требованиямБалашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.11.201407.11.2014 13:0007.11.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410198Подведение итогов не позднее закупка электронагревателя по тех. требованиямБалашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка электронагревателя по тех. требованиям

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    комплект поставки согласно техническим требованиям

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ОАО «Криогенмаш» (143907, РФ, г. Балашиха, ул. Белякова, д.1Б, Московская область)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    минимальная предоплата
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    31.62.1

    Производство, кроме ремонта, прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки, без электрооборудования для двигателей и транспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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