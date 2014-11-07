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Номер извещения
ГП410198
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
закупка электронагревателя по тех. требованиям
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.10.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33 доб. 3687
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
goverdov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Говердовская Марина Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
Балашиха
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка электронагревателя по тех. требованиям
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.11.2014 13:00 GMT +307.11.2014 13:0007.11.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410198Дата и время окончания срока приема заявок закупка электронагревателя по тех. требованиямБалашиха
Дата и время вскрытия заявок
07.11.2014 13:0007.11.2014 13:0007.11.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410198Дата и время вскрытия заявок закупка электронагревателя по тех. требованиямБалашиха
Подведение итогов не позднее
07.11.2014 13:0007.11.2014 13:0007.11.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410198Подведение итогов не позднее закупка электронагревателя по тех. требованиямБалашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка электронагревателя по тех. требованиям
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
комплект поставки согласно техническим требованиям
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО «Криогенмаш» (143907, РФ, г. Балашиха, ул. Белякова, д.1Б, Московская область)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Отсутствуют
31.62.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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