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Номер извещения
ГП410199
Уникальный номер закупки
13/А
Наименование закупки
на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Оренбургская область)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
14.10.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
Почтовый адрес
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
Контактный телефон
+7 846 332-13-22
Факс
+7 846 333-77-74
Адрес электронной почты
a.sinelobov@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Синелобов Алексей Петрович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.11.2014 11:00 GMT +321.11.2014 11:0021.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410199Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.11.2014 11:0026.11.2014 11:0026.11.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП410199Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Екатеринбург
Дата и время проведения
27.11.2014 11:0027.11.2014 11:0027.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП410199Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
28.11.2014 11:0028.11.2014 11:0028.11.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410199Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»
Начальная цена
236,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
4 209,70 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
17,80 кв.м
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Оренбургская область, Ясненский район, г. Ясный, ул. Комарова, 9Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.11.2014 11:00 GMT +321.11.2014 11:0021.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410199Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.11.2014 11:0026.11.2014 11:0026.11.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП410199Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» Екатеринбург
Дата и время проведения
27.11.2014 11:0027.11.2014 11:0027.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП410199Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
28.11.2014 11:0028.11.2014 11:0028.11.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410199Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»
Начальная цена
236,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
6 361,85 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
26,90 кв.м
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Оренбургская область, Ясненский район, г. Ясный, ул. Комарова, 9Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.11.2014 11:00 GMT +321.11.2014 11:0021.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410199Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.11.2014 11:0026.11.2014 11:0026.11.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП410199Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» Екатеринбург
Дата и время проведения
27.11.2014 11:0027.11.2014 11:0027.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП410199Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
28.11.2014 11:0028.11.2014 11:0028.11.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410199Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»
Начальная цена
236,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
16 721,20 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
68,80 кв.м
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Оренбургская область, Ясненский район, г. Ясный, ул. Комарова, 9Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.11.2014 11:00 GMT +321.11.2014 11:0021.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410199Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.11.2014 11:0026.11.2014 11:0026.11.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП410199Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» Екатеринбург
Дата и время проведения
27.11.2014 11:0027.11.2014 11:0027.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП410199Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
28.11.2014 11:0028.11.2014 11:0028.11.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410199Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»
Начальная цена
236,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
12 619,64 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
53,36 кв.м
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Оренбургская область, Ясненский район, г. Ясный, ул. Комарова, 9Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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