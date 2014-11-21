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    Главная / Торги / на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Оренбургская область)

    на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Оренбургская область)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.11.2014 11:0021.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410199Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»ЕкатеринбургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410199

    Уникальный номер закупки

    13/А

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Оренбургская область)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Аукционная документация

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР

    Юридический адрес

    620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,

    Почтовый адрес

    620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А

    Контактный телефон

    +7 846 332-13-22

    Факс

    +7 846 333-77-74

    Адрес электронной почты

    a.sinelobov@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Синелобов Алексей Петрович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.11.2014 11:00 GMT +321.11.2014 11:0021.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410199Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Екатеринбург

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.11.2014 11:0026.11.2014 11:0026.11.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП410199Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Екатеринбург

    Дата и время проведения

    27.11.2014 11:0027.11.2014 11:0027.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП410199Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    28.11.2014 11:0028.11.2014 11:0028.11.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410199Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.11.201428.11.2014 11:0028.11.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410199Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»

    Начальная цена

    236,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    4 209,70 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    17,80 кв.м

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оренбургская область, Ясненский район, г. Ясный, ул. Комарова, 9Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с приложением № 3 к аукционной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР

    Адрес местонахождения

    620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,

    620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70.20.2

    Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 2

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.11.2014 11:00 GMT +321.11.2014 11:0021.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410199Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» Екатеринбург

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.11.2014 11:0026.11.2014 11:0026.11.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП410199Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» Екатеринбург

    Дата и время проведения

    27.11.2014 11:0027.11.2014 11:0027.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП410199Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    28.11.2014 11:0028.11.2014 11:0028.11.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410199Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.11.201428.11.2014 11:0028.11.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410199Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»

    Начальная цена

    236,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    6 361,85 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    26,90 кв.м

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оренбургская область, Ясненский район, г. Ясный, ул. Комарова, 9Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с приложением № 3 к аукционной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР

    Адрес местонахождения

    620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,

    620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70.20.2

    Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 3

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.11.2014 11:00 GMT +321.11.2014 11:0021.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410199Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» Екатеринбург

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.11.2014 11:0026.11.2014 11:0026.11.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП410199Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» Екатеринбург

    Дата и время проведения

    27.11.2014 11:0027.11.2014 11:0027.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП410199Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    28.11.2014 11:0028.11.2014 11:0028.11.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410199Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.11.201428.11.2014 11:0028.11.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410199Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»

    Начальная цена

    236,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    16 721,20 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    68,80 кв.м

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оренбургская область, Ясненский район, г. Ясный, ул. Комарова, 9Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с приложением № 3 к аукционной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР

    Адрес местонахождения

    620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,

    620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70.20.2

    Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 4

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.11.2014 11:00 GMT +321.11.2014 11:0021.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410199Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» Екатеринбург

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.11.2014 11:0026.11.2014 11:0026.11.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП410199Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» Екатеринбург

    Дата и время проведения

    27.11.2014 11:0027.11.2014 11:0027.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП410199Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    28.11.2014 11:0028.11.2014 11:0028.11.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410199Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.11.201428.11.2014 11:0028.11.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410199Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»

    Начальная цена

    236,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    12 619,64 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    53,36 кв.м

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оренбургская область, Ясненский район, г. Ясный, ул. Комарова, 9Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с приложением № 3 к аукционной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР

    Адрес местонахождения

    620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,

    620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70.20.2

    Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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    Лоты:
    1
    Регион:
    Кировская область
    АО ВМП АВИТЕК
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211078577
    Поставка алюминия первичного
    Поставка алюминия первичного
    593254
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    13 295 013
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кировская область
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