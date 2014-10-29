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Номер извещения
ГП410196
Уникальный номер закупки
36
Наименование закупки
Разработка проекта ликвидации опасного производственного объекта – «Группа резервуаров и сливо-наливных устройств автомобильной заправочной станции»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.10.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
624300, Свердловская область, , Кушва, 8 Марта, 2
Почтовый адрес
624300, Свердловская область, , Кушва, 8 Марта, 2
Контактный телефон
+7 34344 3-21-59
Факс
+7 34344 3-21-59
Адрес электронной почты
mts@tef.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малиновский Антон Александрович
Место рассмотрения предложений
Кушва
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Разработка и согласование проекта ликвидации опасного производственного объекта – «Группа резервуаров и сливо-наливных устройств автомобильной заправочной станции»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.10.2014 10:00 GMT +329.10.2014 10:0029.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410196Дата и время окончания срока приема заявок Разработка и согласование проекта ликвидации опасного производственного объекта – «Группа резервуаров и сливо-наливных устройств автомобильной заправочной станции»Кушва
Дата и время вскрытия заявок
29.10.2014 10:0029.10.2014 10:0029.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410196Дата и время вскрытия заявок Разработка и согласование проекта ликвидации опасного производственного объекта – «Группа резервуаров и сливо-наливных устройств автомобильной заправочной станции»Кушва
Подведение итогов не позднее
03.11.2014 10:0003.11.2014 10:0003.11.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410196Подведение итогов не позднее Разработка и согласование проекта ликвидации опасного производственного объекта – «Группа резервуаров и сливо-наливных устройств автомобильной заправочной станции»Кушва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.11.201403.11.2014 10:0003.11.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410196Подведение итогов не позднее Разработка и согласование проекта ликвидации опасного производственного объекта – «Группа резервуаров и сливо-наливных устройств автомобильной заправочной станции»Кушва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка и согласование проекта ликвидации опасного производственного объекта – «Группа резервуаров и сливо-наливных устройств автомобильной заправочной станции»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
см. в закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
624300, Свердловская область, г.Кушва, ул. 8 Марта, д.2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
624300, Свердловская область, , Кушва, 8 Марта, 2
Отсутствуют
45
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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