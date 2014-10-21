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    Главная / Торги / Закупка ЗИП-а для МГОК ф. Metso

    Закупка ЗИП-а для МГОК ф. Metso

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.10.2014 14:0021.10.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410201Дата и время окончания срока приема заявок Закупка продукции ф. MetsoЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410201

    Уникальный номер закупки

    ГП408077

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка ЗИП-а для МГОК ф. Metso

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.10.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Потребность

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 912 245-53-81

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    d.koshovkin@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кошовкин Дмитрий Георгиевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Продукция горнодобывающих производств

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка продукции ф. Metso

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.10.2014 14:00 GMT +321.10.2014 14:0021.10.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410201Дата и время окончания срока приема заявок Закупка продукции ф. MetsoЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    21.10.2014 14:0021.10.2014 14:0021.10.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410201Дата и время вскрытия заявок Закупка продукции ф. MetsoЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2014 20:5931.10.2014 20:5931.10.2014 20:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410201Подведение итогов не позднее Закупка продукции ф. MetsoЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201431.10.2014 20:5931.10.2014 20:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410201Подведение итогов не позднее Закупка продукции ф. MetsoЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка продукции ф. Metso

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка выполняется 1 комплектом и в полном объеме с необходимым пакетом документов и условиями поставки. Условия и пакет документов прописан в приложенном документе вместе с потребностью.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты, любые.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка товара осуществляется до ОАО "Уралмашзавод", г. Екатеринбург пл. Первой пятилетки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    CA

    ДОБЫЧА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    Документация лота

    Потребность

    27.12.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект продукции ф.Metso"

    Кол-во: 1

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