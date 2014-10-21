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Номер извещения
ГП410201
Уникальный номер закупки
ГП408077
Наименование закупки
Закупка ЗИП-а для МГОК ф. Metso
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.10.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 912 245-53-81
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
d.koshovkin@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кошовкин Дмитрий Георгиевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка продукции ф. Metso
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.10.2014 14:00 GMT +321.10.2014 14:0021.10.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410201Дата и время окончания срока приема заявок Закупка продукции ф. MetsoЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
21.10.2014 14:0021.10.2014 14:0021.10.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410201Дата и время вскрытия заявок Закупка продукции ф. MetsoЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
31.10.2014 20:5931.10.2014 20:5931.10.2014 20:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410201Подведение итогов не позднее Закупка продукции ф. MetsoЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка продукции ф. Metso
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Поставка выполняется 1 комплектом и в полном объеме с необходимым пакетом документов и условиями поставки. Условия и пакет документов прописан в приложенном документе вместе с потребностью.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты, любые.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
CA
Документация лота
Кол-во: 1
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