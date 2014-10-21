Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Поставка выполняется 1 комплектом и в полном объеме с необходимым пакетом документов и условиями поставки. Условия и пакет документов прописан в приложенном документе вместе с потребностью.