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    Главная / Торги / Покупка картриджей для струйных и лазерных устройств

    Покупка картриджей для струйных и лазерных устройств

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.11.2014 10:0005.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401599296Дата и время окончания срока приема заявок Покупка оригинальных картриджей для струйных и лазерных устройствЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401599296

    Уникальный номер закупки

    187/47-2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Покупка картриджей для струйных и лазерных устройств

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.10.2014 13:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение № 187/47-2014

    Документация к Извещению № 187/47-2014 в редакции от 15 октября 2014 года

    Изменения в документацию к Извещению № 187/47-2014

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Опытное конструкторское бюро Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Юридический адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Почтовый адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Контактный телефон

    +7 343 331-17-93

    Факс

    +7 343 264-13-00

    Адрес электронной почты

    snab47@okb-novator.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гусаров Владимир Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Покупка оригинальных картриджей для струйных и лазерных устройств

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.11.2014 10:00 GMT +305.11.2014 10:0005.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401599296Дата и время окончания срока приема заявок Покупка оригинальных картриджей для струйных и лазерных устройствЕкатеринбург

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    07.11.2014 09:0007.11.2014 09:0007.11.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401599296Дата окончания срока рассмотрения заявок Покупка оригинальных картриджей для струйных и лазерных устройствЕкатеринбург

    Дата и время проведения

    07.11.2014 09:0007.11.2014 09:0007.11.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401599296Дата и время проведения Покупка оригинальных картриджей для струйных и лазерных устройствЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    13.11.2014 09:1513.11.2014 09:1513.11.2014 09:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401599296Подведение итогов не позднее Покупка оригинальных картриджей для струйных и лазерных устройствЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.11.201413.11.2014 09:1513.11.2014 09:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401599296Подведение итогов не позднее Покупка оригинальных картриджей для струйных и лазерных устройствЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Покупка оригинальных картриджей для струйных и лазерных устройств

    Начальная цена

    745 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    оригинальные картриджи для струйных и лазерных устройств, по наименованию, в количестве, с характеристиками согласно Техническому заданию и Проекту договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка осуществляется силами и за счет Поставщика по месту нахождения покупателя: г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок и условия оплаты товара: Оплата производится Заказчиком по факту поставки каждой партии товара в течение 7 (семи) рабочих дней при наличии у Заказчика, выставленного Поставщиком счета и счета-фактуры. Срок поставки (выборки) товара: Поставка Товара производится в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента подачи письменной заявки;
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОКБ Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Адрес местонахождения

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.64.2

    Оптовая торговля компьютерами и периферийными устройствами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "оригинальные картриджи для струйных и лазерных устройств, по наименованию, в количестве, с характеристиками согласно Техническому заданию и Проекту договора"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Покупка совместимых картриджей для лазерных устройств

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.11.2014 10:00 GMT +305.11.2014 10:0005.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401599296Дата и время окончания срока приема заявок Покупка совместимых картриджей для лазерных устройствЕкатеринбург

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    07.11.2014 09:0007.11.2014 09:0007.11.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401599296Дата окончания срока рассмотрения заявок Покупка совместимых картриджей для лазерных устройствЕкатеринбург

    Дата и время проведения

    07.11.2014 09:0007.11.2014 09:0007.11.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401599296Дата и время проведения Покупка совместимых картриджей для лазерных устройствЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    13.11.2014 09:1513.11.2014 09:1513.11.2014 09:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401599296Подведение итогов не позднее Покупка совместимых картриджей для лазерных устройствЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.11.201413.11.2014 09:1513.11.2014 09:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401599296Подведение итогов не позднее Покупка совместимых картриджей для лазерных устройствЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Покупка совместимых картриджей для лазерных устройств

    Начальная цена

    135 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    совместимые картриджи для лазерных устройств, по наименованию, в количестве, с характеристиками согласно Техническому заданию и Проекту договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка осуществляется силами и за счет Поставщика по месту нахождения покупателя: г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок и условия оплаты товара: Оплата производится Заказчиком по факту поставки каждой партии товара в течение 7 (семи) рабочих дней при наличии у Заказчика, выставленного Поставщиком счета и счета-фактуры. Срок поставки (выборки) товара: Поставка Товара производится в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента подачи письменной заявки.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОКБ Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Адрес местонахождения

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.64.2

    Оптовая торговля компьютерами и периферийными устройствами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "совместимые картриджи для лазерных устройств, по наименованию, в количестве, с характеристиками согласно Техническому заданию и Проекту договора "

    Кол-во: 1

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