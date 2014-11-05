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Номер извещения
31401599296
Уникальный номер закупки
187/47-2014
Наименование закупки
Покупка картриджей для струйных и лазерных устройств
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
14.10.2014 13:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Почтовый адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Контактный телефон
+7 343 331-17-93
Факс
+7 343 264-13-00
Адрес электронной почты
snab47@okb-novator.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гусаров Владимир Николаевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Покупка оригинальных картриджей для струйных и лазерных устройств
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.11.2014 10:00 GMT +305.11.2014 10:0005.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401599296Дата и время окончания срока приема заявок Покупка оригинальных картриджей для струйных и лазерных устройствЕкатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.11.2014 09:0007.11.2014 09:0007.11.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401599296Дата окончания срока рассмотрения заявок Покупка оригинальных картриджей для струйных и лазерных устройствЕкатеринбург
Дата и время проведения
07.11.2014 09:0007.11.2014 09:0007.11.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401599296Дата и время проведения Покупка оригинальных картриджей для струйных и лазерных устройствЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
13.11.2014 09:1513.11.2014 09:1513.11.2014 09:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401599296Подведение итогов не позднее Покупка оригинальных картриджей для струйных и лазерных устройствЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Покупка оригинальных картриджей для струйных и лазерных устройств
Начальная цена
745 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
оригинальные картриджи для струйных и лазерных устройств, по наименованию, в количестве, с характеристиками согласно Техническому заданию и Проекту договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка осуществляется силами и за счет Поставщика по месту нахождения покупателя: г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОКБ Новатор
Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор
Адрес местонахождения
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Отсутствуют
51.64.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Покупка совместимых картриджей для лазерных устройств
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.11.2014 10:00 GMT +305.11.2014 10:0005.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401599296Дата и время окончания срока приема заявок Покупка совместимых картриджей для лазерных устройствЕкатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.11.2014 09:0007.11.2014 09:0007.11.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401599296Дата окончания срока рассмотрения заявок Покупка совместимых картриджей для лазерных устройствЕкатеринбург
Дата и время проведения
07.11.2014 09:0007.11.2014 09:0007.11.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401599296Дата и время проведения Покупка совместимых картриджей для лазерных устройствЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
13.11.2014 09:1513.11.2014 09:1513.11.2014 09:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401599296Подведение итогов не позднее Покупка совместимых картриджей для лазерных устройствЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Покупка совместимых картриджей для лазерных устройств
Начальная цена
135 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
совместимые картриджи для лазерных устройств, по наименованию, в количестве, с характеристиками согласно Техническому заданию и Проекту договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка осуществляется силами и за счет Поставщика по месту нахождения покупателя: г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОКБ Новатор
Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор
Адрес местонахождения
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Отсутствуют
51.64.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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