Покупка картриджей для струйных и лазерных устройств

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок и условия оплаты товара: Оплата производится Заказчиком по факту поставки каждой партии товара в течение 7 (семи) рабочих дней при наличии у Заказчика, выставленного Поставщиком счета и счета-фактуры. Срок поставки (выборки) товара: Поставка Товара производится в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента подачи письменной заявки;