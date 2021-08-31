Приобретение жилого помещения в муниципальную собственность для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в муниципальном образовании Крыловский район. 0318300017421000101

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0318300017421000101 Уникальный номер закупки 0318300017421000101 Номер закупки Наименование закупки Приобретение жилого помещения в муниципальную собственность для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в муниципальном образовании Крыловский район. 0318300017421000101 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЫЛОВСКИЙ РАЙОН

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