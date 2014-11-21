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Номер извещения
ГП410192
Уникальный номер закупки
562/530-15
Наименование закупки
Обеспечение потребностей ОАО "Уралхиммаш" пиломатериалами в 2015г. сроком на 1 год.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.10.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-06-43 доб. 89122203365
Факс
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Адрес электронной почты
ananev@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ананьев Александр Русланович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Закупки и тендеры Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели; изделия из соломки и материалов для плетения
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Обеспечение пиломатериалами ОАО "Уралхиммаш" на 2015г., сроком на 1 год. Необходимый объём указан в приложении.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.11.2014 08:00 GMT +321.11.2014 08:0021.11.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410192Дата и время окончания срока приема заявок Обеспечение пиломатериалами ОАО "Уралхиммаш" на 2015г., сроком на 1 год. Необходимый объём указан в приложении. Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
21.11.2014 08:0021.11.2014 08:0021.11.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410192Дата и время вскрытия заявок Обеспечение пиломатериалами ОАО "Уралхиммаш" на 2015г., сроком на 1 год. Необходимый объём указан в приложении. Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
27.11.2014 12:3027.11.2014 12:3027.11.2014 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410192Подведение итогов не позднее Обеспечение пиломатериалами ОАО "Уралхиммаш" на 2015г., сроком на 1 год. Необходимый объём указан в приложении. Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Обеспечение пиломатериалами ОАО "Уралхиммаш" на 2015г., сроком на 1 год. Необходимый объём указан в приложении.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Обеспечение потребностей ОАО "Уралхиммаш" пиломатериалами в 2015г. сроком на 1 год. 480-590м3, 270-330м2
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Отсутствуют
20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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