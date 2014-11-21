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    Главная / Торги / Обеспечение потребностей ОАО "Уралхиммаш" пиломатериалами в 2015г. сроком на 1 год.

    Обеспечение потребностей ОАО "Уралхиммаш" пиломатериалами в 2015г. сроком на 1 год.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.11.2014 08:0021.11.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410192Дата и время окончания срока приема заявок Обеспечение пиломатериалами ОАО "Уралхиммаш" на 2015г., сроком на 1 год. Необходимый объём указан в приложении. ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410192

    Уникальный номер закупки

    562/530-15

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Обеспечение потребностей ОАО "Уралхиммаш" пиломатериалами в 2015г. сроком на 1 год.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.10.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Письмо 562/530-408 от 15.10.2014г.

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-06-43 доб. 89122203365

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    ananev@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ананьев Александр Русланович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели; изделия из соломки и материалов для плетения

    Ключевые слова:

    лом

    Список лотов

    Лот 1

    Обеспечение пиломатериалами ОАО "Уралхиммаш" на 2015г., сроком на 1 год. Необходимый объём указан в приложении.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.11.2014 08:00 GMT +321.11.2014 08:0021.11.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410192Дата и время окончания срока приема заявок Обеспечение пиломатериалами ОАО "Уралхиммаш" на 2015г., сроком на 1 год. Необходимый объём указан в приложении. Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    21.11.2014 08:0021.11.2014 08:0021.11.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410192Дата и время вскрытия заявок Обеспечение пиломатериалами ОАО "Уралхиммаш" на 2015г., сроком на 1 год. Необходимый объём указан в приложении. Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    27.11.2014 12:3027.11.2014 12:3027.11.2014 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410192Подведение итогов не позднее Обеспечение пиломатериалами ОАО "Уралхиммаш" на 2015г., сроком на 1 год. Необходимый объём указан в приложении. Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.11.201427.11.2014 12:3027.11.2014 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410192Подведение итогов не позднее Обеспечение пиломатериалами ОАО "Уралхиммаш" на 2015г., сроком на 1 год. Необходимый объём указан в приложении. Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Обеспечение пиломатериалами ОАО "Уралхиммаш" на 2015г., сроком на 1 год. Необходимый объём указан в приложении.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Обеспечение потребностей ОАО "Уралхиммаш" пиломатериалами в 2015г. сроком на 1 год. 480-590м3, 270-330м2

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По договоренности
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    20

    ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ И ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА И ПРОБКИ, КРОМЕ МЕБЕЛИ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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