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    Главная / Торги / ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК на право заключения договора на поставку оливинового песка

    ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК на право заключения договора на поставку оливинового песка

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.10.2014 11:0020.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410190Дата и время окончания срока приема заявок ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК на право заключения договора на поставку оливинового пескаКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410190

    Уникальный номер закупки

    78

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК на право заключения договора на поставку оливинового песка

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    заключение договора на поставку оливинового песка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Литейное производство
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-00 доб. 2149

    Факс

    +7 812 322-82-39

    Адрес электронной почты

    Galina.Teterina@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Тетерина Галина Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Гравий, песок, глины и каолин

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК на право заключения договора на поставку оливинового песка

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.10.2014 11:00 GMT +320.10.2014 11:0020.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410190Дата и время окончания срока приема заявок ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК на право заключения договора на поставку оливинового пескаКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    20.10.2014 11:0020.10.2014 11:0020.10.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410190Дата и время вскрытия заявок ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК на право заключения договора на поставку оливинового пескаКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.10.201420.10.2014 12:3020.10.2014 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410190Подведение итогов не позднее ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК на право заключения договора на поставку оливинового пескаКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК на право заключения договора на поставку оливинового песка

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно тендерной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно тендерной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно тендерной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-ЛП
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    14.21

    Разработка гравийных и песчаных карьеров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оливиновый песок LE 45/GL60"

    Кол-во: 77

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