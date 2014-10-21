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    Главная / Торги / Поставка матов М2-125-1000.500.60 с обкладками из сетки № 20-0,5 с одной стороны

    Поставка матов М2-125-1000.500.60 с обкладками из сетки № 20-0,5 с одной стороны

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.10.2014 09:0021.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410187Дата и время окончания срока приема заявок Поставка матов М2-125-1000.500.60 с обкладками из сетки № 20-0,5 с одной стороныЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410187

    Уникальный номер закупки

    ГП408076

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка матов М2-125-1000.500.60 с обкладками из сетки № 20-0,5 с одной стороны

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.10.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-12-50

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    l.fukalova@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фукалова Любовь Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Продукция горнодобывающих производств

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка матов М2-125-1000.500.60 с обкладками из сетки № 20-0,5 с одной стороны

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.10.2014 09:00 GMT +321.10.2014 09:0021.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410187Дата и время окончания срока приема заявок Поставка матов М2-125-1000.500.60 с обкладками из сетки № 20-0,5 с одной стороныЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    21.10.2014 09:0021.10.2014 09:0021.10.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410187Дата и время вскрытия заявок Поставка матов М2-125-1000.500.60 с обкладками из сетки № 20-0,5 с одной стороныЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    21.10.2014 11:0021.10.2014 11:0021.10.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410187Подведение итогов не позднее Поставка матов М2-125-1000.500.60 с обкладками из сетки № 20-0,5 с одной стороныЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.10.201421.10.2014 11:0021.10.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410187Подведение итогов не позднее Поставка матов М2-125-1000.500.60 с обкладками из сетки № 20-0,5 с одной стороныЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка матов М2-125-1000.500.60 с обкладками из сетки № 20-0,5 с одной стороны

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка матов М2-125-1000.500.60 с обкладками из сетки № 20-0,5 с одной стороны

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ОАо "Михайловский ГОК", г. Железногорск, Куская обл.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    50% предоплата 50% по факту поставки, либо иные условия

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    CA

    ДОБЫЧА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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