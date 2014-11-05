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    Главная / Торги / Замена оконного блока, устройство ворот и дверных блоков в помещении отдела 920, корпус 2, на отметке +3,600 м, площадка 1, ОАО «НПО «Стрела» (Согласно дефектной ведомости)

    Замена оконного блока, устройство ворот и дверных блоков в помещении отдела 920, корпус 2, на отметке +3,600 м, площадка 1, ОАО «НПО «Стрела» (Согласно дефектной ведомости)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.11.2014 10:0005.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401598691Дата и время окончания срока приема заявок Замена оконного блока, устройство ворот и дверных блоков в помещении отдела 920, корпус 2, на отметке +3,600 м, площадка 1, ОАО «НПО «Стрела» (Согласно дефектной ведомости) ТулаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401598691

    Уникальный номер закупки

    23-247-2014/A

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Замена оконного блока, устройство ворот и дверных блоков в помещении отдела 920, корпус 2, на отметке +3,600 м, площадка 1, ОАО «НПО «Стрела» (Согласно дефектной ведомости)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.10.2014 11:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Извещение

    Техническое задание

    Проект договора

    Дефектная ведомость

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Юридический адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    Почтовый адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Контактный телефон

    +7 4872 39-37-82

    Факс

    +7 4872 34-11-04

    Адрес электронной почты

    zakupkistrela@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зайцев Николай Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Тула

    Закупки и тендеры Тульская Область

    Закупки и тендеры Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Замена оконного блока, устройство ворот и дверных блоков в помещении отдела 920, корпус 2, на отметке +3,600 м, площадка 1, ОАО «НПО «Стрела» (Согласно дефектной ведомости)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.11.2014 10:00 GMT +305.11.2014 10:0005.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401598691Дата и время окончания срока приема заявок Замена оконного блока, устройство ворот и дверных блоков в помещении отдела 920, корпус 2, на отметке +3,600 м, площадка 1, ОАО «НПО «Стрела» (Согласно дефектной ведомости) Тула

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    07.11.2014 23:5907.11.2014 23:5907.11.2014 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401598691Дата окончания срока рассмотрения заявок Замена оконного блока, устройство ворот и дверных блоков в помещении отдела 920, корпус 2, на отметке +3,600 м, площадка 1, ОАО «НПО «Стрела» (Согласно дефектной ведомости) Тула

    Дата и время проведения

    10.11.2014 10:0010.11.2014 10:0010.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401598691Дата и время проведения Замена оконного блока, устройство ворот и дверных блоков в помещении отдела 920, корпус 2, на отметке +3,600 м, площадка 1, ОАО «НПО «Стрела» (Согласно дефектной ведомости) Тула

    Подведение итогов не позднее

    дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401598691Подведение итогов не позднее Замена оконного блока, устройство ворот и дверных блоков в помещении отдела 920, корпус 2, на отметке +3,600 м, площадка 1, ОАО «НПО «Стрела» (Согласно дефектной ведомости) Тула

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401598691Подведение итогов не позднее Замена оконного блока, устройство ворот и дверных блоков в помещении отдела 920, корпус 2, на отметке +3,600 м, площадка 1, ОАО «НПО «Стрела» (Согласно дефектной ведомости) Тула

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Замена оконного блока, устройство ворот и дверных блоков в помещении отдела 920, корпус 2, на отметке +3,600 м, площадка 1, ОАО «НПО «Стрела» (Согласно дефектной ведомости)

    Начальная цена

    280 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно дефектной ведомости и техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Тула, ул. М.Горького, д.6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Сотрудники, выполняющие данную работу должны являться Гражданами РФ. Работа на режимном предприятии с 8-00 до 17-00 (в рабочие дни, соответствующие оформление пропусков, допусков, разрешений и т.д.) Гарантия на выполненные работы не менее 24 месяцев со дня подписания акта сдачи в эксплуатацию. Работы выполняются без аванса. Расчёт производится после подписания актов приёмки выполненных работ (форма КС-2, КС-3) Платежи производятся путём безналичного перечисления денежных средств платёжными поручениями Заказчика по счёту исполнителя. Срок выполнения работ: 30 рабочих дней с момента заключения договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Адрес местонахождения

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45.4

    Производство отделочных работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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