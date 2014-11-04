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Номер извещения
31401601334
Уникальный номер закупки
ОАЭФ-01.14
Наименование закупки
право заключения договора поставки вилочного погрузчика
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
15.10.2014 04:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
693014, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, им. Ивана Павловича Куропатко, 21
Почтовый адрес
693014, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, им. Ивана Павловича Куропатко, 21
Контактный телефон
+7 4242 78-85-98
Факс
+7 4242 78-83-85
Адрес электронной почты
rmelnik@airportus.ru
Ф.И.О. контактного лица
Полонский Никита Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Южно-Сахалинск
Закупки и тендеры Услуги по производству подъемно-транспортного оборудования отдельные, выполняемые субподрядчиком
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка вилочного погрузчика
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.11.2014 10:00 GMT +304.11.2014 10:0004.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401601334Дата и время окончания срока приема заявок поставка вилочного погрузчикаЮжно-Сахалинск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
05.11.2014 10:0005.11.2014 10:0005.11.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401601334Дата окончания срока рассмотрения заявок поставка вилочного погрузчикаЮжно-Сахалинск
Дата и время проведения
06.11.2014 03:0006.11.2014 03:0006.11.2014 03:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401601334Дата и время проведения поставка вилочного погрузчикаЮжно-Сахалинск
Подведение итогов не позднее
дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401601334Подведение итогов не позднее поставка вилочного погрузчикаЮжно-Сахалинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка вилочного погрузчика
Начальная цена
1 695 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
20 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Южно-Сахалинск, Аэропорт, склад покупателяРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Аэропорт Южно-Сахалинск
Все закупки и тендеры «Аэропорт Южно-Сахалинск
Адрес местонахождения
693014, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, им. Ивана Павловича Куропатко, 21
Отсутствуют
29.22.6
Документация лота
Кол-во: 1
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