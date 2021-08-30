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Номер извещения
0318300017421000097
Уникальный номер закупки
0318300017421000097
Наименование закупки
Приобретение жилого помещения в муниципальную собственность для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в муниципальном образовании Крыловский район. 0318300017421000097
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
20.08.2021 17:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Приобретение жилого помещения в муниципальную собственность для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в муниципальном образовании Крыловский район.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура приостановлена
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0318300017421000097Подведение итогов не позднее Приобретение жилого помещения в муниципальную собственность для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в муниципальном образовании Крыловский район.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение жилого помещения в муниципальную собственность для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в муниципальном образовании Крыловский район.
Начальная цена
1 544 763,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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