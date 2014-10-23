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Номер извещения
ГП410184
Уникальный номер закупки
18
Наименование закупки
Запрос предложений на оказание услуг по ремонту железнодорожного переезда принадлежащего ОАО "Криогенмаш"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.10.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
fokin@cryogenmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фокин Сергей Михайлович
Место рассмотрения предложений
Балашиха
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по ремонту железнодорожного переезда принадлежащего ОАО "Криогенмаш", находящегося по адресу: г. Балашиха, Московская область, ул. Советская, д. 14.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.10.2014 12:00 GMT +323.10.2014 12:0023.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410184Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по ремонту железнодорожного переезда принадлежащего ОАО "Криогенмаш", находящегося по адресу: г. Балашиха, Московская область, ул. Советская, д. 14.Балашиха
Дата и время вскрытия заявок
23.10.2014 12:0023.10.2014 12:0023.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410184Дата и время вскрытия заявок оказание услуг по ремонту железнодорожного переезда принадлежащего ОАО "Криогенмаш", находящегося по адресу: г. Балашиха, Московская область, ул. Советская, д. 14.Балашиха
Подведение итогов не позднее
14.11.2014 16:0014.11.2014 16:0014.11.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410184Подведение итогов не позднее оказание услуг по ремонту железнодорожного переезда принадлежащего ОАО "Криогенмаш", находящегося по адресу: г. Балашиха, Московская область, ул. Советская, д. 14.Балашиха
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.11.201414.11.2014 16:0014.11.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410184Подведение итогов не позднее оказание услуг по ремонту железнодорожного переезда принадлежащего ОАО "Криогенмаш", находящегося по адресу: г. Балашиха, Московская область, ул. Советская, д. 14.Балашиха
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по ремонту железнодорожного переезда принадлежащего ОАО "Криогенмаш", находящегося по адресу: г. Балашиха, Московская область, ул. Советская, д. 14.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно запроса предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно запроса предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Отсутствуют
45.25.6
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