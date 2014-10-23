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    Главная / Торги / Запрос предложений на оказание услуг по ремонту железнодорожного переезда принадлежащего ОАО "Криогенмаш"

    Запрос предложений на оказание услуг по ремонту железнодорожного переезда принадлежащего ОАО "Криогенмаш"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.10.2014 12:0023.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410184Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по ремонту железнодорожного переезда принадлежащего ОАО "Криогенмаш", находящегося по адресу: г. Балашиха, Московская область, ул. Советская, д. 14.БалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410184

    Уникальный номер закупки

    18

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на оказание услуг по ремонту железнодорожного переезда принадлежащего ОАО "Криогенмаш"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    запрос предложений

    извещение о проведении запроса предложений

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    fokin@cryogenmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фокин Сергей Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по ремонту железнодорожного переезда принадлежащего ОАО "Криогенмаш", находящегося по адресу: г. Балашиха, Московская область, ул. Советская, д. 14.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.10.2014 12:00 GMT +323.10.2014 12:0023.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410184Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по ремонту железнодорожного переезда принадлежащего ОАО "Криогенмаш", находящегося по адресу: г. Балашиха, Московская область, ул. Советская, д. 14.Балашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    23.10.2014 12:0023.10.2014 12:0023.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410184Дата и время вскрытия заявок оказание услуг по ремонту железнодорожного переезда принадлежащего ОАО "Криогенмаш", находящегося по адресу: г. Балашиха, Московская область, ул. Советская, д. 14.Балашиха

    Подведение итогов не позднее

    14.11.2014 16:0014.11.2014 16:0014.11.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410184Подведение итогов не позднее оказание услуг по ремонту железнодорожного переезда принадлежащего ОАО "Криогенмаш", находящегося по адресу: г. Балашиха, Московская область, ул. Советская, д. 14.Балашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.11.201414.11.2014 16:0014.11.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410184Подведение итогов не позднее оказание услуг по ремонту железнодорожного переезда принадлежащего ОАО "Криогенмаш", находящегося по адресу: г. Балашиха, Московская область, ул. Советская, д. 14.Балашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по ремонту железнодорожного переезда принадлежащего ОАО "Криогенмаш", находящегося по адресу: г. Балашиха, Московская область, ул. Советская, д. 14.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно запроса предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно запроса предложенийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно запроса предложений
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45.25.6

    Производство прочих строительных работ, требующих специальной квалификации

    Документация лота

    запрос предложений

    27.12.2016

    извещение о проведении запроса предложений

    27.12.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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