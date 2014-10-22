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    Главная / Торги / Запрос ценовых котировок на изготовление и поставку заготовок для АЭС 4 класса безопасности в соответствии с приложенным запросом.

    Запрос ценовых котировок на изготовление и поставку заготовок для АЭС 4 класса безопасности в соответствии с приложенным запросом.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.10.2014 12:0022.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410183Дата и время окончания срока приема заявок Запрос ценовых котировок на изготовление и поставку заготовок для АЭС 4 класса безопасности в соответствии с приложенным запросом.Санкт-Петербург, КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410183

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос ценовых котировок на изготовление и поставку заготовок для АЭС 4 класса безопасности в соответствии с приложенным запросом.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Заявка на поставку

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-80-00

    Факс

    +7 812 322-80-00

    Адрес электронной почты

    Ekaterina.Savicheva@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Савичева Екатерина Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург, Колпино

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое

    Закупки и тендеры Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос ценовых котировок на изготовление и поставку заготовок для АЭС 4 класса безопасности в соответствии с приложенным запросом.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.10.2014 12:00 GMT +322.10.2014 12:0022.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410183Дата и время окончания срока приема заявок Запрос ценовых котировок на изготовление и поставку заготовок для АЭС 4 класса безопасности в соответствии с приложенным запросом.Санкт-Петербург, Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    22.10.2014 12:0022.10.2014 12:0022.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410183Дата и время вскрытия заявок Запрос ценовых котировок на изготовление и поставку заготовок для АЭС 4 класса безопасности в соответствии с приложенным запросом.Санкт-Петербург, Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.11.201413.11.2014 14:0013.11.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410183Подведение итогов не позднее Запрос ценовых котировок на изготовление и поставку заготовок для АЭС 4 класса безопасности в соответствии с приложенным запросом.Санкт-Петербург, Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос ценовых котировок на изготовление и поставку заготовок для АЭС 4 класса безопасности в соответствии с приложенным запросом.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Запрос ценовых котировок на изготовление и поставку заготовок для АЭС 4 класса безопасности в соответствии с приложенным запросом.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка на условиях DDP, оплата в течение 30 дней с даты поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Ижорские заводы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

    28

    ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Заготовки"

    Кол-во: 16

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