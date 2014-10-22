Запрос ценовых котировок на изготовление и поставку заготовок для АЭС 4 класса безопасности в соответствии с приложенным запросом.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП410183 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос ценовых котировок на изготовление и поставку заготовок для АЭС 4 класса безопасности в соответствии с приложенным запросом. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Заявка на поставку

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