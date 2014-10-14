Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Автошины Медведев

    Автошины Медведев

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.10.2014 10:0014.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410182Дата и время окончания срока приема заявок Закупка автошинг. Строитель Яковлевский районПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410182

    Уникальный номер закупки

    2

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Автошины Медведев

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Автошины Медведев

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с органиченной ответсвенностью Фрио Логистик филиал Фрио Логистик Белгород
    Все закупки и тендеры Фрио логистик филиал Белгород

    Юридический адрес

    309120, Белгородская область, , г. Строитель Яковлевский район, 2-я Заводская, 17

    Почтовый адрес

    309120, Белгородская область, , г. Строитель Яковлевский район, 2-я Заводская, 17

    Контактный телефон

    +7 919 434-25-55

    Факс

    +7 4722 58-64-00

    Адрес электронной почты

    s.degovtsov@belpig.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Деговцов Не указано Сергей

    Место рассмотрения предложений

    г. Строитель Яковлевский район

    Закупки и тендеры Услуги транспортные вспомогательные прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка автошин

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.10.2014 10:00 GMT +314.10.2014 10:0014.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410182Дата и время окончания срока приема заявок Закупка автошинг. Строитель Яковлевский район

    Дата и время вскрытия заявок

    14.10.2014 12:0014.10.2014 12:0014.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410182Дата и время вскрытия заявок Закупка автошинг. Строитель Яковлевский район

    Подведение итогов не позднее

    14.10.2014 15:0014.10.2014 15:0014.10.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410182Подведение итогов не позднее Закупка автошинг. Строитель Яковлевский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.10.201414.10.2014 15:0014.10.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410182Подведение итогов не позднее Закупка автошинг. Строитель Яковлевский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка автошин

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Автошины 52 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    309120, Российская Федерация, Белгородская область, г. Строитель Яковлевский район, 2-я Заводская, 17Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата по факту с отсрочкой 30 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с органиченной ответсвенностью Фрио Логистик филиал Фрио Логистик Белгород»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Фрио логистик филиал Белгород
    Все закупки и тендеры Фрио логистик филиал Белгород

    Адрес местонахождения

    309120, Белгородская область, , г. Строитель Яковлевский район, 2-я Заводская, 17

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    63.4

    Организация перевозок грузов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автошины "

    Кол-во: 52

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП014153
    Поставка электротехнических материалов (Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027) в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 051-20000973)) для нужд АО «СТНГ»
    Поставка электротехнических материалов (Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027) в...
    593110
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ
    Попозиционная № АП011152
    Поставка электрических материалов для нужд филиала «Югорский» АО «Газпром центрэнергогаз» (0142/00073/П/20.12.2021)
    Поставка электрических материалов для нужд филиала «Югорский» АО «Газпром центрэнергогаз»...
    578758
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    2 594 410
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Запрос предложений № ГП213333
    Подшипники
    Подшипники
    587512
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Попозиционная № ГП213503
    расходные материалы и оргтехника (попозиционная закупка)
    расходные материалы и оргтехника (попозиционная закупка)
    588184
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП237002
    Выполнение работ по ремонту насосно-компрессорной трубы (НКТ) диаметром 73, 89 и 114 мм
    Выполнение работ по ремонту насосно-компрессорной трубы (НКТ) диаметром 73, 89 и 114 мм
    593089
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Запрос предложений № АП014152
    Выполнение работ по капитальному ремонту МГ «Ухта-Торжок-2» c 1179,7 км по 1203,7 км. Торжокское ЛПУМГ (п.п. 2022-3-1-13) для нужд ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2022 году.
    Выполнение работ по капитальному ремонту МГ «Ухта-Торжок-2» c 1179,7 км по 1203,7 км....
    593103
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    607 216 338
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Попозиционная № ГП213405
    поставка РТИ (попозиционная закупка)
    поставка РТИ (попозиционная закупка)
    587768
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП225999
    Закупка Генераторов (БП МТР 2022)
    Закупка Генераторов (БП МТР 2022)
    593094
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить