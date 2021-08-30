Приобретение в муниципальную собственность Кстовского муниципального района Нижегородской области на вторичном рынке жилья благоустроенного жилого помещения (квартиры), расположенного в черте д. Афонино Кстовского района Нижегородской области, для предоставления жителям аварийного фонда по программе «Переселение граждан из аварийного жилого фонда на территории Нижегородской области на 2019-2025 годы» 0332300330621000263

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0332300330621000263 Уникальный номер закупки 0332300330621000263 Номер закупки Наименование закупки Приобретение в муниципальную собственность Кстовского муниципального района Нижегородской области на вторичном рынке жилья благоустроенного жилого помещения (квартиры), расположенного в черте д. Афонино Кстовского района Нижегородской области, для предоставления жителям аварийного фонда по программе «Переселение граждан из аварийного жилого фонда на территории Нижегородской области на 2019-2025 годы» 0332300330621000263 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

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