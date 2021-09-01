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Номер извещения
0166300001021000082
Уникальный номер закупки
0166300001021000082
Наименование закупки
Выполнение работ по устранению провала по адресу: Тульская область, Щекинский район, р.п. Первомайский, 40 м южнее от земельного участка с кадастровым номером № 71:22:030502:22 0166300001021000082
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
20.08.2021 15:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Выполнение работ по устранению провала по адресу: Тульская область, Щекинский район, р.п. Первомайский, 40 м южнее от земельного участка с кадастровым номером № 71:22:030502:22
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура приостановлена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по устранению провала по адресу: Тульская область, Щекинский район, р.п. Первомайский, 40 м южнее от земельного участка с кадастровым номером № 71:22:030502:22
Начальная цена
493 125,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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