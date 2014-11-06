Аукцион на право заключения договора на поставку мебели для нужд ОАО «ГосНИИП»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств в Российских рублях на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней со дня подписания Сторонами Акта приемки-передачи Товара, на основании выставленного Поставщиком счета. Срок поставки и сборки: в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Договора.