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    Главная / Торги / Аукцион на право заключения договора на поставку мебели для нужд ОАО «ГосНИИП»

    Аукцион на право заключения договора на поставку мебели для нужд ОАО «ГосНИИП»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.11.2014 12:0006.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401596735Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мебели для нужд ОАО «ГосНИИП»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401596735

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Аукцион на право заключения договора на поставку мебели для нужд ОАО «ГосНИИП»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.10.2014 17:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Аукционная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Государственный научно-исследовательский институт приборостроения
    Все закупки и тендеры АО ГосНИИП

    Юридический адрес

    129226, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, 125

    Почтовый адрес

    129226, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, 125

    Контактный телефон

    +7 499 181-02-66

    Факс

    +7 499 181-33-70

    Адрес электронной почты

    zakupki-gosniip@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    МЕДВЕДЕВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Мебель

    Ключевые слова:

    поставка мебели

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка мебели для нужд ОАО «ГосНИИП»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.11.2014 12:00 GMT +306.11.2014 12:0006.11.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401596735Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мебели для нужд ОАО «ГосНИИП»Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    14.11.2014 09:0014.11.2014 09:0014.11.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401596735Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка мебели для нужд ОАО «ГосНИИП»Москва

    Дата и время проведения

    14.11.2014 09:0014.11.2014 09:0014.11.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401596735Дата и время проведения Поставка мебели для нужд ОАО «ГосНИИП»Москва

    Подведение итогов не позднее

    дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401596735Подведение итогов не позднее Поставка мебели для нужд ОАО «ГосНИИП»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401596735Подведение итогов не позднее Поставка мебели для нужд ОАО «ГосНИИП»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мебели для нужд ОАО «ГосНИИП»

    Начальная цена

    1 406 282,15

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В полном соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место поставки: Россия, 129226, г. Москва, Проспект Мира, д. 125.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств в Российских рублях на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней со дня подписания Сторонами Акта приемки-передачи Товара, на основании выставленного Поставщиком счета. Срок поставки и сборки: в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГосНИИП
    Все закупки и тендеры АО ГосНИИП

    Адрес местонахождения

    129226, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, 125

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    36

    ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ И ПРОЧЕЙ ПРОДУКЦИИ, НЕ ВКЛЮЧЕННОЙ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ

    Документация лота

    Аукционная документация

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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