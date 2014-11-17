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Номер извещения
ГП410179
Уникальный номер закупки
11/А
Наименование закупки
на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр» (Кировская область)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
13.10.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
Почтовый адрес
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
Контактный телефон
+7 846 332-13-22
Факс
+7 846 333-77-74
Адрес электронной почты
a.sinelobov@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Синелобов Алексей Петрович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
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На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.11.2014 11:00 GMT +317.11.2014 11:0017.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410179Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.11.2014 11:0019.11.2014 11:0019.11.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП410179Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Екатеринбург
Дата и время проведения
21.11.2014 11:0021.11.2014 11:0021.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП410179Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
24.11.2014 11:0024.11.2014 11:0024.11.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410179Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»
Начальная цена
241,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
20 123,50 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
83,50 кв.м
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Кировская область, пгт.Первомайский, ул. Советская, д.14.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.11.2014 11:00 GMT +317.11.2014 11:0017.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410179Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.11.2014 11:0019.11.2014 11:0019.11.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП410179Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Екатеринбург
Дата и время проведения
21.11.2014 11:0021.11.2014 11:0021.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП410179Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
24.11.2014 11:0024.11.2014 11:0024.11.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410179Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»
Начальная цена
241,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
3 528,24 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
14,64 кв.м
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Кировская область, пгт.Первомайский, ул. Советская, д.14.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.11.2014 11:00 GMT +317.11.2014 11:0017.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410179Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.11.2014 11:0019.11.2014 11:0019.11.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП410179Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Екатеринбург
Дата и время проведения
21.11.2014 11:0021.11.2014 11:0021.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП410179Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
24.11.2014 11:0024.11.2014 11:0024.11.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410179Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»
Начальная цена
241,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
7 808,40 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
32,4 кв.м
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Кировская область, пгт. Первомайский, ул. Советская, д.14.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.11.2014 11:00 GMT +317.11.2014 11:0017.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410179Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.11.2014 11:0019.11.2014 11:0019.11.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП410179Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Екатеринбург
Дата и время проведения
21.11.2014 11:0021.11.2014 11:0021.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП410179Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
24.11.2014 11:0024.11.2014 11:0024.11.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410179Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»
Начальная цена
241,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
29 961,12 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
124,32 кв.м
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Кировская область, пгт. Первомайский, ул. Советская, д.14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.11.2014 11:00 GMT +317.11.2014 11:0017.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410179Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.11.2014 11:0019.11.2014 11:0019.11.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП410179Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Екатеринбург
Дата и время проведения
21.11.2014 11:0021.11.2014 11:0021.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП410179Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
24.11.2014 11:0024.11.2014 11:0024.11.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410179Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»
Начальная цена
241,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
5 986,44 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
24,84 кв.м
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Кировская область, пгт. Первомайский, ул. Советская, д.14.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.11.2014 11:00 GMT +317.11.2014 11:0017.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410179Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.11.2014 11:0019.11.2014 11:0019.11.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП410179Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Екатеринбург
Дата и время проведения
21.11.2014 11:0021.11.2014 11:0021.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП410179Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
24.11.2014 11:0024.11.2014 11:0024.11.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410179Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»
Начальная цена
241,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
20 793,48 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
86,28 кв.м
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Кировская область, пгт Первомайский, ул. Советская, д.14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.11.2014 11:00 GMT +317.11.2014 11:0017.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410179Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.11.2014 11:0019.11.2014 11:0019.11.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП410179Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Екатеринбург
Дата и время проведения
21.11.2014 11:0021.11.2014 11:0021.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП410179Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
24.11.2014 11:0024.11.2014 11:0024.11.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410179Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»
Начальная цена
241,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
38 926,32 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
161,62 кв.м
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Кировская область, пгт. Первомайский, ул. Советская, д.14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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