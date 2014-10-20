www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП410177
Уникальный номер закупки
ГП408075
Наименование закупки
Трансформатор ТСЗ-63/10ЭК УХЛ2; 63КВА 6000/230В 50ГЦ; Y/Yн-0;
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.10.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 336-66-15
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
P.Raspopov@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Распопов Павел Андреевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ТрансформаторовТСЗ-63/10ЭК УХЛ2; 63КВА 6000/230В 50ГЦ; Y/Yн-0; в количестве 3 штук
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.10.2014 06:30 GMT +320.10.2014 06:3020.10.2014 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410177Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ТрансформаторовТСЗ-63/10ЭК УХЛ2; 63КВА 6000/230В 50ГЦ; Y/Yн-0; в количестве 3 штукЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
20.10.2014 06:3020.10.2014 06:3020.10.2014 06:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410177Дата и время вскрытия заявок Поставка ТрансформаторовТСЗ-63/10ЭК УХЛ2; 63КВА 6000/230В 50ГЦ; Y/Yн-0; в количестве 3 штукЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
20.10.2014 10:0020.10.2014 10:0020.10.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410177Подведение итогов не позднее Поставка ТрансформаторовТСЗ-63/10ЭК УХЛ2; 63КВА 6000/230В 50ГЦ; Y/Yн-0; в количестве 3 штукЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ТрансформаторовТСЗ-63/10ЭК УХЛ2; 63КВА 6000/230В 50ГЦ; Y/Yн-0; в количестве 3 штук
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Поставка Трансформаторов ТСЗ-63/10ЭК УХЛ2; 63КВА 6000/230В 50ГЦ; Y/Yн-0; в количестве 3 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
CA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.