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    Главная / Торги / поставка комплекта поставки ПП «ПАРУС – Предприятие 8», включающего экземпляры ПП, согласно спецификации (приложение №1 к проекту Договора).

    поставка комплекта поставки ПП «ПАРУС – Предприятие 8», включающего экземпляры ПП, согласно спецификации (приложение №1 к проекту Договора).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.11.2014 16:0005.11.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401596229Дата и время окончания срока приема заявок поставка комплекта поставки ПП «ПАРУС – Предприятие 8», включающего экземпляры ПП, согласно спецификации (приложение №1 к проекту Договора).МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401596229

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка комплекта поставки ПП «ПАРУС – Предприятие 8», включающего экземпляры ПП, согласно спецификации (приложение №1 к проекту Договора).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.10.2014 15:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о проведении аукциона

    Документация об аукционе

    Проект Договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Московский машиностроительный завод АВАНГАРД
    Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД

    Юридический адрес

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Почтовый адрес

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Контактный телефон

    +7 495 602-04-31

    Факс

    +7 495 602-04-31

    Адрес электронной почты

    lana3518@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лукьянкина Светлана Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги в области информационных технологий прочие и компьютерные услуги

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комплекта поставки ПП «ПАРУС – Предприятие 8», включающего экземпляры ПП, согласно спецификации (приложение №1 к проекту Договора).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.11.2014 16:00 GMT +305.11.2014 16:0005.11.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401596229Дата и время окончания срока приема заявок поставка комплекта поставки ПП «ПАРУС – Предприятие 8», включающего экземпляры ПП, согласно спецификации (приложение №1 к проекту Договора).Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    10.11.2014 11:0010.11.2014 11:0010.11.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401596229Дата окончания срока рассмотрения заявок поставка комплекта поставки ПП «ПАРУС – Предприятие 8», включающего экземпляры ПП, согласно спецификации (приложение №1 к проекту Договора).Москва

    Дата и время проведения

    11.11.2014 11:0011.11.2014 11:0011.11.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401596229Дата и время проведения поставка комплекта поставки ПП «ПАРУС – Предприятие 8», включающего экземпляры ПП, согласно спецификации (приложение №1 к проекту Договора).Москва

    Подведение итогов не позднее

    дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401596229Подведение итогов не позднее поставка комплекта поставки ПП «ПАРУС – Предприятие 8», включающего экземпляры ПП, согласно спецификации (приложение №1 к проекту Договора).Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401596229Подведение итогов не позднее поставка комплекта поставки ПП «ПАРУС – Предприятие 8», включающего экземпляры ПП, согласно спецификации (приложение №1 к проекту Договора).Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплекта поставки ПП «ПАРУС – Предприятие 8», включающего экземпляры ПП, согласно спецификации (приложение №1 к проекту Договора).

    Начальная цена

    760 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    26 штук

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно проекта Договра
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ММЗ АВАНГАРД
    Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД

    Адрес местонахождения

    125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    72.6

    Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "поставка комплекта поставки ПП «ПАРУС – Предприятие 8», включающего экземпляры ПП, согласно спецификации (приложение №1 к проекту Договора)."

    Кол-во: 26

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