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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31401595075
Уникальный номер закупки
17-ОЗ/2014-ОАЭФ
Наименование закупки
На право заключения договора на возмездное оказание услуг на предоставление работников
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
13.10.2014 12:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
i.minnikov@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Минников Иван Николаевич
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора на возмездное оказание услуг на предоставление работников
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.11.2014 10:00 GMT +305.11.2014 10:0005.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401595075Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора на возмездное оказание услуг на предоставление работниковАдминистративные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.11.2014 10:0006.11.2014 10:0006.11.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401595075Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора на возмездное оказание услуг на предоставление работниковАдминистративные округа г Москвы /
Дата и время проведения
07.11.2014 10:0007.11.2014 10:0007.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401595075Дата и время проведения На право заключения договора на возмездное оказание услуг на предоставление работниковАдминистративные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401595075Подведение итогов не позднее На право заключения договора на возмездное оказание услуг на предоставление работниковАдминистративные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора на возмездное оказание услуг на предоставление работников
Начальная цена
14 410 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
91980,00 час.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, Московская областьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Адрес местонахождения
191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,
191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Отсутствуют
74.50
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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