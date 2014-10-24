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Номер извещения
ГП410170
Уникальный номер закупки
01-73/14
Наименование закупки
Открытый запрос цен на приобретение трансформаторов, стабилизаторов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
13.10.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
602262, Владимирская область, , г. Муром, ул.Стахановская, 22а
Почтовый адрес
602262, Владимирская область, , г. Муром, ул.Стахановская, 22а
Контактный телефон
+7 49234 4-25-00
Факс
+7 49234 4-25-00
Адрес электронной почты
zakupki@oaomsz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Цыброва Евгения Юрьевна
Место рассмотрения предложений
г. Муром
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Трансформаторы, стабилизаторы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.10.2014 13:00 GMT +324.10.2014 13:0024.10.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410170Дата и время окончания срока приема заявок Трансформаторы, стабилизаторы г. Муром
Дата и время вскрытия заявок
24.10.2014 13:0024.10.2014 13:0024.10.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410170Дата и время вскрытия заявок Трансформаторы, стабилизаторы г. Муром
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трансформаторы, стабилизаторы
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указано в закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Указано в закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
602262, Владимирская область, , г. Муром, ул.Стахановская, 22а
Отсутствуют
31
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
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