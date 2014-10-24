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    Главная / Торги / Открытый запрос цен на приобретение трансформаторов, стабилизаторов

    Открытый запрос цен на приобретение трансформаторов, стабилизаторов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.10.2014 13:0024.10.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410170Дата и время окончания срока приема заявок Трансформаторы, стабилизаторы г. МуромПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410170

    Уникальный номер закупки

    01-73/14

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос цен на приобретение трансформаторов, стабилизаторов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Проект договора

    Форма ценовой заявки

    Изменения в извещении

    Трансформаторы_-_отказ_от_закупки_.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое Акционерное Общество Муромский Стрелочный Завод
    Все закупки и тендеры МСЗ

    Юридический адрес

    602262, Владимирская область, , г. Муром, ул.Стахановская, 22а

    Почтовый адрес

    602262, Владимирская область, , г. Муром, ул.Стахановская, 22а

    Контактный телефон

    +7 49234 4-25-00

    Факс

    +7 49234 4-25-00

    Адрес электронной почты

    zakupki@oaomsz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Цыброва Евгения Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Муром

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Трансформаторы, стабилизаторы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.10.2014 13:00 GMT +324.10.2014 13:0024.10.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410170Дата и время окончания срока приема заявок Трансформаторы, стабилизаторы г. Муром

    Дата и время вскрытия заявок

    24.10.2014 13:0024.10.2014 13:0024.10.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410170Дата и время вскрытия заявок Трансформаторы, стабилизаторы г. Муром

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    17.11.201417.11.2014 12:0017.11.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410170Подведение итогов не позднее Трансформаторы, стабилизаторы г. Муром

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Трансформаторы, стабилизаторы

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Указано в закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МСЗ
    Все закупки и тендеры МСЗ

    Адрес местонахождения

    602262, Владимирская область, , г. Муром, ул.Стахановская, 22а

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    31

    ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трансформатор ТСВМ-10-74 ОМ5 10 кВтА 380/36В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Стабилизатор напряжения RUCELF SDV-9000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Трансформатор ОСМ-0,063 220/24"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Трансформатор ОСМ1-0,4 380/220"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Трансформатор ОСМ1-0,63 380/5/22/110/12"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Трансформатор тока Т-0,66-0,5-200/5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Трансформатор тока Т-0,66-5-0,5-200/5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Трансформатор ТСВМ-10-74 ОМ5 10 кВтА 36/380В"

    Кол-во: 1

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