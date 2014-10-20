Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / запрос предложенийй на закупку металлопроката - лист RAEX

    запрос предложенийй на закупку металлопроката - лист RAEX

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.10.2014 10:0020.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410167Дата и время окончания срока приема заявок запрос предложений на закупку металлопроката - лист RAEXЕкатеринбургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410167

    Уникальный номер закупки

    18

    Номер закупки

    Наименование закупки

    запрос предложенийй на закупку металлопроката - лист RAEX

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.10.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    запрос предложений на поставку металлопроката

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 336-67-26

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    I.Stakhanova@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Стаханова Ирина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Ключевые слова:

    металлопрокат, прокат, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на закупку металлопроката - лист RAEX

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.10.2014 10:00 GMT +320.10.2014 10:0020.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410167Дата и время окончания срока приема заявок запрос предложений на закупку металлопроката - лист RAEXЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    20.10.2014 10:0020.10.2014 10:0020.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410167Дата и время вскрытия заявок запрос предложений на закупку металлопроката - лист RAEXЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    22.10.2014 10:0022.10.2014 10:0022.10.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410167Подведение итогов не позднее запрос предложений на закупку металлопроката - лист RAEXЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.10.201422.10.2014 10:0022.10.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410167Подведение итогов не позднее запрос предложений на закупку металлопроката - лист RAEXЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на закупку металлопроката - лист RAEX

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    37т

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Екатеринбург, площадь Первой пятилетки, ОАО УралмашзаводРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по факту поставки в течение 20 дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27.17

    Производство холоднокатаного плоского проката без защитных покрытий и с защитными покрытиями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "металлопрокат "

    Кол-во: 37

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП225999
    Закупка Генераторов (БП МТР 2022)
    Закупка Генераторов (БП МТР 2022)
    593094
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Запрос предложений № АП014152
    Выполнение работ по капитальному ремонту МГ «Ухта-Торжок-2» c 1179,7 км по 1203,7 км. Торжокское ЛПУМГ (п.п. 2022-3-1-13) для нужд ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2022 году.
    Выполнение работ по капитальному ремонту МГ «Ухта-Торжок-2» c 1179,7 км по 1203,7 км....
    593103
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    607 216 338
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    РКС-ХОЛДИНГ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211077718
    Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку Гипохлорита натрия, марка А в период с 01.04.2022 по 31.03.2023 № закупки РКСМ-1260
    Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку Гипохлорита...
    592856
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    19 707 121
    Лоты:
    4
    Регионы 3:
    Пермский край
    Все регионы
    Пермский край, Тамбовская область, Самарская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211077719
    МИ №22VP0591 - Оказание услуг по сопровождению программного обеспечения серверной части, автоматизированных рабочих мест и модулей(подсистем) программного комплекса «Единая информационная система учета объектов теплоснабжения» для нужд ПАО «МОЭК» (1425)
    МИ №22VP0591 - Оказание услуг по сопровождению программного обеспечения серверной части,...
    593100
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 459245,00 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:30(GMT+03:00)
    27 554 703
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211061856
    МИ №537/МИ - Электродвигатель АОВМ355L4 для Южной ТЭЦ филиала «Невский» (D22NP00286)
    МИ №537/МИ - Электродвигатель АОВМ355L4 для Южной ТЭЦ филиала «Невский» (D22NP00286)
    590744
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    3 840 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    СМТ №16
    Конкурс № 32211077689
    №00024 на право заключения договора оказания услуг по аренде экскаваторов с экипажем на объекте «Реконструкция искусственных сооружений на участке Биробиджан-Ленинск Дальневосточной железной дороги»
    №00024 на право заключения договора оказания услуг по аренде экскаваторов с экипажем на...
    592952
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    4 800 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    СМТ №16
    Конкурс № 32211077694
    №00023 на право заключения договора оказания услуг по аренде автокранов с экипажем на объекте «Реконструкция искусственных сооружений на участке Биробиджан-Ленинск Дальневосточной железной дороги»
    №00023 на право заключения договора оказания услуг по аренде автокранов с экипажем на объекте...
    592946
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    3 420 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Запрос (ценовых) котировок № 32211058290
    Оказание услуг экспресс-доставки отправлений для нужд АО "Военторг-Восток"
    Оказание услуг экспресс-доставки отправлений для нужд АО "Военторг-Восток"
    590229
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    799 441
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить