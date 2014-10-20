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Номер извещения
ГП410167
Уникальный номер закупки
18
Наименование закупки
запрос предложенийй на закупку металлопроката - лист RAEX
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.10.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 336-67-26
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
I.Stakhanova@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стаханова Ирина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Запрос предложений на закупку металлопроката - лист RAEX
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.10.2014 10:00 GMT +320.10.2014 10:0020.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410167Дата и время окончания срока приема заявок запрос предложений на закупку металлопроката - лист RAEXЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
20.10.2014 10:0020.10.2014 10:0020.10.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410167Дата и время вскрытия заявок запрос предложений на закупку металлопроката - лист RAEXЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
22.10.2014 10:0022.10.2014 10:0022.10.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410167Подведение итогов не позднее запрос предложений на закупку металлопроката - лист RAEXЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на закупку металлопроката - лист RAEX
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
37т
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Екатеринбург, площадь Первой пятилетки, ОАО УралмашзаводРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
27.17
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 37
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