www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31401594509
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку офисной мебели, выполнение работ по её сборке
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
13.10.2014 11:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
432008, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Московское шоссе, 94
Почтовый адрес
432008, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Московское шоссе, 94
Контактный телефон
+7 8422 40-74-34
Факс
+7 8422 40-74-34
Адрес электронной почты
ump.bozd@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дмитриев Алексей Викторович
Место рассмотрения предложений
Ульяновск
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка офисной мебели, выполнение работ по её сборке.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.11.2014 10:00 GMT +305.11.2014 10:0005.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401594509Дата и время окончания срока приема заявок Поставка офисной мебели, выполнение работ по её сборке.Ульяновск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.11.2014 10:0007.11.2014 10:0007.11.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401594509Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка офисной мебели, выполнение работ по её сборке.Ульяновск
Дата и время проведения
10.11.2014 10:0010.11.2014 10:0010.11.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401594509Дата и время проведения Поставка офисной мебели, выполнение работ по её сборке.Ульяновск
Подведение итогов не позднее
10.11.2014 18:0010.11.2014 18:0010.11.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401594509Подведение итогов не позднее Поставка офисной мебели, выполнение работ по её сборке.Ульяновск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка офисной мебели, выполнение работ по её сборке.
Начальная цена
1 357 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
432008, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Московское шоссе, 94
Отсутствуют
51.64.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.