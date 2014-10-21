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    Главная / Торги / закупка кабельной продукции

    закупка кабельной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.10.2014 21:0021.10.2014 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410165Дата и время окончания срока приема заявок кабельная продукцияСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП410165

    Уникальный номер закупки

    19

    Номер закупки

    Наименование закупки

    закупка кабельной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.10.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    кабельная продукция

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 911 964-90-46

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Andrey.Klepikov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Клепиков Андрей Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Провода и кабели электронные и электрические прочие

    Ключевые слова:

    кабель

    Список лотов

    Лот 1

    Кабельная продукция

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.10.2014 21:00 GMT +321.10.2014 21:0021.10.2014 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП410165Дата и время окончания срока приема заявок кабельная продукцияСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    21.10.2014 12:0021.10.2014 12:0021.10.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП410165Дата и время вскрытия заявок кабельная продукцияСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    22.10.2014 12:0022.10.2014 12:0022.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410165Подведение итогов не позднее кабельная продукцияСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.10.201422.10.2014 12:0022.10.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП410165Подведение итогов не позднее кабельная продукцияСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Кабельная продукция

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    один лот

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    СПб Колпино Ижорский завод д б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа 30 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    31.30

    Производство изолированных проводов и кабелей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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