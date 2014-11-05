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    Главная / Торги / Поставка серверно-мультимедийного комплекта для обеспечения работы системы видео-конференц связи (ВКС) АУ «Технопарк высоких технологий»

    Поставка серверно-мультимедийного комплекта для обеспечения работы системы видео-конференц связи (ВКС) АУ «Технопарк высоких технологий»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.11.2014 09:0005.11.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401593191Дата и время окончания срока приема заявок Поставка серверно-мультимедийного комплекта для обеспечения работы системы видео-конференц связи (ВКС) Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий»Ханты-МансийскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401593191

    Уникальный номер закупки

    22

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка серверно-мультимедийного комплекта для обеспечения работы системы видео-конференц связи (ВКС) АУ «Технопарк высоких технологий»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.10.2014 14:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Приложение 2 - Техническое задание

    Приложение 3 - Проект договора

    Приложение 4 - Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Технопарк высоких технологий»
    Все закупки и тендеры АУ Технопарк высоких технологий

    Юридический адрес

    628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийск, Промышленная, 19

    Почтовый адрес

    628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийск, Промышленная, 19

    Контактный телефон

    +7 3467 36-18-83

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tp@tp86.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пермяков Павел Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Ханты-Мансийск

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка серверно-мультимедийного комплекта для обеспечения работы системы видео-конференц связи (ВКС) Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.11.2014 09:00 GMT +305.11.2014 09:0005.11.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401593191Дата и время окончания срока приема заявок Поставка серверно-мультимедийного комплекта для обеспечения работы системы видео-конференц связи (ВКС) Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий»Ханты-Мансийск

    Дата и время вскрытия заявок

    05.11.2014 09:00GMT +305.11.2014 09:0005.11.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401593191Дата и время вскрытия заявок Поставка серверно-мультимедийного комплекта для обеспечения работы системы видео-конференц связи (ВКС) Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий»Ханты-Мансийск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.11.201406.11.2014 13:0006.11.2014 13:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401593191Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка серверно-мультимедийного комплекта для обеспечения работы системы видео-конференц связи (ВКС) Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий»Ханты-Мансийск

    Подведение итогов не позднее

    07.11.2014 13:0007.11.2014 13:0007.11.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401593191Подведение итогов не позднее Поставка серверно-мультимедийного комплекта для обеспечения работы системы видео-конференц связи (ВКС) Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий»Ханты-Мансийск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.11.201407.11.2014 13:0007.11.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401593191Подведение итогов не позднее Поставка серверно-мультимедийного комплекта для обеспечения работы системы видео-конференц связи (ВКС) Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий»Ханты-Мансийск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка серверно-мультимедийного комплекта для обеспечения работы системы видео-конференц связи (ВКС) Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий»

    Начальная цена

    1 180 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием (Приложение 2 к извещению о проведении конкурса).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 27Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданием (Приложение 2 к извещению о проведении конкурса).
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АУ Технопарк высоких технологий
    Все закупки и тендеры АУ Технопарк высоких технологий

    Адрес местонахождения

    628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийск, Промышленная, 19

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.64

    Оптовая торговля офисными машинами и оборудованием

    Документация лота

    Приложение 2 - Техническое задание

    29.09.2016

    Приложение 3 - Проект договора

    29.09.2016

    Приложение 4 - Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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