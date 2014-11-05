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Номер извещения
31401593190
Уникальный номер закупки
21
Наименование закупки
Поставка комплекта видео-конференц связи для обеспечения работы АУ «Технопарк высоких технологий»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
11.10.2014 14:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийск, Промышленная, 19
Почтовый адрес
628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийск, Промышленная, 19
Контактный телефон
+7 3467 36-18-83
Факс
--
Адрес электронной почты
tp@tp86.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пермяков Павел Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Ханты-Мансийск
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка комплекта видео-конференц связи для обеспечения работы Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.11.2014 09:00 GMT +305.11.2014 09:0005.11.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401593190Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплекта видео-конференц связи для обеспечения работы Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий»Ханты-Мансийск
Дата и время вскрытия заявок
05.11.2014 09:00GMT +305.11.2014 09:0005.11.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401593190Дата и время вскрытия заявок Поставка комплекта видео-конференц связи для обеспечения работы Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий»Ханты-Мансийск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.11.201406.11.2014 13:0006.11.2014 13:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401593190Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка комплекта видео-конференц связи для обеспечения работы Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий»Ханты-Мансийск
Подведение итогов не позднее
07.11.2014 13:0007.11.2014 13:0007.11.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401593190Подведение итогов не позднее Поставка комплекта видео-конференц связи для обеспечения работы Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий»Ханты-Мансийск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
07.11.201407.11.2014 13:0007.11.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401593190Подведение итогов не позднее Поставка комплекта видео-конференц связи для обеспечения работы Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий»Ханты-Мансийск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплекта видео-конференц связи для обеспечения работы Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий»
Начальная цена
2 377 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием (Приложение 2 к извещению о проведении конкурса)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 27Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АУ Технопарк высоких технологий
Все закупки и тендеры АУ Технопарк высоких технологий
Адрес местонахождения
628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийск, Промышленная, 19
Отсутствуют
51.64
Документация лота
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